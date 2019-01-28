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Hadi ipucu 28 Ocak sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Bu akşam saat 12.30'daki Hadi ipucu olarak dünyanın en büyük şelalesi işaret edildi. Hadi ipucu 28 Ocak sorusu ise; "Niagara Şelalesi hangi iki ülke arasındadır?"
HADİ İPUCU SORUSU 28 OCAK
Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:
Hadi İpucu bu akşam saat 12.30'da
Ödül ise; henüz belli olmadı
Hadi ipucu sorusu: Bugün 12.30’da başlayacak hadi’ye hazır mısınız hadiciler? Peki ya yarışmanın ipucuna? Niagara’nın dökülmesi gibi gümbür gümbür gelsin o halde! Dünya’nın tek parça halindeki en büyük şelalesi Niagara, hangi iki ülke arasındadır?
HADİ İPUCU SORUSU YANITI: ABD VE KANADA
Niagara Şelalesi
Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasındaki Niagara Nehri üzerinde dünyaca ünlü bir şelale. Niagara Şelalesi Kanada’nın Ontario eyaletiyle ABD’nin New York eyaleti arasındadır. Şelale, 1950 yılında yapılan bir antlaşma ile ABD ve Kanada arasında paylaşılmıştır. Şelalenin suları iki kısım halinde düşer. Kanada topraklarına komşu olan asıl meşhur olanıdır. Şeklinden dolayı “At nalı” diye anılan bu şelalenin suları 48 metre yükseklikten dökülür ve genişliği 900 metredir. ABD’de kalan diğer şelalenin adı Amerikan Şelalesi olup, 60 metre yükseklikten dökülür ve genişliği 300 metredir.
Dünyanın en güzel tabii manzaralarından olan bu şelalenin önemini göz önünde tutan Kanada’nın Ontario ve ABD’nin New York eyaletleri, şelale çevresindeki toprakları umumi park haline getirmişlerdir.
Şelalenin en güzel manzarası, Kanada tarafından Queen Victoria parkından, ABD tarafından da, Amerikan Şelalesinin ucundaki Prospect noktasından ve bu noktadan 300 metre kadar aşağıdaki Rainbow (Gökkuşağı) Köprüsünden görülür. Ziyaretçiler, ABD kıyısındaki Keçi Adasına bir köprüden geçerek gidebilirler. Oradaki bir asansörle şelalenin dibine inmek ve dökülen suların ardından “Rüzgar Mağarası” denen, tabii teşekküle geçmek mümkündür. Ayrıca şelale üzerinde havai bir hat vardır. Bu hat üzerinden şelale seyredilir. Şelale, geceleri çok kuvvetli ışıklarla aydınlatılır.
Kanada hükümetinin açtırdığı Welland Kanalı sayesinde, şelalenin çevresini gemiyle dolaşmak mümkün olmaktadır.
Kanada tarafındaki şelale yılda 90 cm, Amerikan Şelalesi ise 12 cm kadar gerilemektedir.
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