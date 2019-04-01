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Hadi ipucu sorusu bugün saat 22.00'daki soru için yayınlandı. Hadi ipucu sorusunda "EURO 2020 eleme gruplarında A Milli Takım hangi iki takımı mağlup etti?" sorusu işaret edildi. Hadi'de son soruyu bilen kişiler arasında büyük ödül paylaştırılacak. 1 Nisan Hadi ipucu sorusu cevabı haberimizde.
HADİ İPUCU SORUSU - 1 NİSAN FUTBOL GECESİ
Futbol Gecesi bu akşam 22.00'de!
Bugünkü ipucumuz 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası hakkında sevgili hadiciler. Bildiğiniz üzere EURO 2020 eleme gruplarının kura çekimi gerçekleştirilmişti. H grubunda yer alan A Milli Takım'ın iki maçı geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Peki siz hangi iki takımı mağlup ettiğini biliyor musunuz?
HADİ İPUCU CEVABI: ARNAVUTLUK VE MOLDOVA
A MİLLİ TAKIM
Türkiye millî futbol takımı, Türkiye'yi uluslararası turnuva ve maçlarda temsîl eden futbol takımıdır. İlk maçını 26 Ekim 1923 tarihine oynayan takım; FIFA Dünya Kupası 1950, 1954 ve 2002 olmak üzere 3 defa hak kazanmış; ancak 1950 FIFA Dünya Kupası'na finansal sorunlar yüzünden katılamamıştır.
Türk millî takımı ulusal karşılaşmalara Avrupa elemelerinden katılmaktadır. 2002 FIFA Dünya Kupası'nda Şenol Güneş yönetiminde aldığı üçüncülük, Fatih Terim yönetiminde 2008 Avrupa Futbol Şampiyonasında aldığı üçüncülük tarihindeki en büyük başarılarıdır ve Şenol Güneş yönetiminde gençleştirilmiş kadrosuyla 2003 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda da üçüncülüğü vardır (2002 Dünya Kupası 2.si Almanya katılmayınca yerine davet edildi). Tarihinde 2 kez FIFA Dünya Kupası'na katılma başarısı göstermiş olan Türk millî takımında Ermenistan maçı itibarıyla en fazla formayı 120 kez Rüştü Reçber giydi.
Millî takımın kullandığı formalar ise iç sahada Türk bayrağının renklerinden alan klasik kırmızı-beyaz formadır. Dış sahada kullanılan forma ise yeni dizayn edilmiştir; Türk bayrağı rengi kırmızı ile beyaz renkten oluşmaktadır. Avusturya-İsviçre'nin ortaklaşa düzenlediği Euro 2008'de sakatlıklara rağmen (Almanya maçında toplam 14 oyuncu vardı ve bunların 2'si kaleciydi) Almanya ile yarı final oynadı ve son dakika golüyle elendi.
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