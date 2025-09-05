Hadımköy Sosyal Tesisleri açıldı

İstanbul'un Arnavutköy Belediyesi'nin hayata geçirdiği Hadımköy Sosyal Tesisleri, törenle hizmete açıldı. Arnavutköy Belediyesi'nin vizyon projelerinden biri olan Hadımköy Sosyal Tesisleri'nin açılış programına İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, eski Turizm ve Sağlık Bakanı Bülent Akarcalı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış öncesinde gerçekleştirilen özel workshop'ta tanınmış şefler Gamze Tosun, Yağız Özçelik ve Büşra Zambak, mutfakta hünerlerini sergileyerek programa renk kattı. Katılımcılar keyifli anlara tanıklık ederken, Hadımköy'ün samimi atmosferi de etkinliğe yansıdı.

Açılışta konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, ailelerin birlikte vakit geçirebileceği mekanların önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Ailenin güçlenebilmesi için sadece nasihat etmek yetmez. Çocuğunuzla birlikte sosyalleşebiliyorsanız, vakit geçirebiliyorsanız aile daha da güçleniyor demektir. Bu açıdan belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca sosyal tesislerde mutlaka bebek bakım odalarının, emzirme alanlarının olması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Arnavutköy'de her geldiğimizde yeni bir heyecan, yeni bir güzellik görüyoruz. Vatandaşlarımız bu tesisleri sahiplendikçe yerelde de güçlü hizmetler üretilecektir."

Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ise konuşmasında şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman ifade ettiği gibi belediyecilik gönül işidir. Biz de bu yola gönül belediyeciliği anlayışıyla revan olduk. Amacımız günü kurtarmak değil, gelecek nesillere kalıcı eserler bırakmak. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Hadımköy Sosyal Tesislerimiz ailelerimizin güzel vakit geçireceği, gençlerimizin arkadaşlarıyla buluşacağı, komşularımızın dost sohbetlerinde bir araya geleceği bir mekân olarak hayatına devam edecek. Toplam 850 metrekarelik alana sahip olan tesisimiz, üst katında modern bir restoran, alt katında ise kafe olarak siz kıymetli hemşehrilerimize hizmet verecek."

Toplam 850 metrekare kapalı alana sahip iki katlı tesisin üst bölümü restoran, alt bölümü ise kafe olarak tasarlandı. Restoran kısmında 130 kişilik oturum kapasitesi bulunurken, kafe kısmı açık alanıyla birlikte 300 kişiyi ağırlayabiliyor. Böylece tesis, aynı anda 430 kişiyi misafir edebilecek yapısıyla dikkat çekiyor.

Misafirlerin rahatlığı için 20 araçlık otopark, çocuk oyun alanı ve mescit bölümleri bulunan tesis, ayrıca 25 kişilik kapasiteye sahip 70 metrekarelik toplantı salonu ile iş ve özel buluşmalara da ev sahipliği yapacak. Profesyonel kadro ile hizmet verecek tesis, Hadımköy'ün yeni cazibe merkezi olarak öne çıkıyor.