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HaberlerŞipşakKaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise Boğaz turunda - Mgazin haberleri
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Hadise Boğaz turunda

Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hadise, önceki gün oyuncu Selin Demiratar ve iki arkadaşı ile boğaz turu yaptı

Kaan Yıldırım, Hadise

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Öğlen saatlerinde özel bir tekne ile gezmeye çıkan arkadaş grubu, keyifli halleri ile dikkat çekti. Koyu sohbet içinde olan Hadise ve Selin Demiratar, bir ara telefonlarını alarak bol bol selfi ve manzara resimleri çekti.

Kaan Yıldırım ile fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Hadise, telefonundan arkadaşlarına bol bol resim gösterdi. 2 saat boyunca sahil şeridinde keyif yapan arkadaş grubu, daha sonra soluğu Bebek'te aldı.

İskeleye yanaşarak mekana giren 4'lü, yemek sonrası gece yarısı çıkış yaptı. Gazetecilere yakalanmamak için Anadolu Yakası'na geçen Hadise, aracını oraya çağırarak evinin yolunu tuttu.

Pop sanatçısının boğaz turunda, çıplak ayakla oturması dikkat çekti.

Ekranlardan uzun süre uzak kalan Selin Demiratar da, geçtiğimiz aylarda iş adamı Mehmet Ali Çebi ile sürpriz nikahla evlenmişti.

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