Ünlü şarkıcı Hadise, sahnede yaptığı dansıyla dikkatleri üzerine çekti. Ereğli’de verdiği konser sonrasında Almanya konseri için Gelsenkirschen’e uçan Hadise'den yeni görüntüler ortaya çıktı.

ALMANYA KONSERİNE ÖZEL DANS

Sahne için tercih ettiği kostümle çok konuşulan ünlü şarkıcı, şimdi de konserinde yaptığı dikkat çeken performansıyla gündeme geldi. İddialı kıyafetiyle dans hünerlerini sergileyen Hadise, kendisini izlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

"DURDURAMAZSIN"

Sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar yayınlayan Hadise, "Süpermen olsan durduramazsın, zor" yazdı.