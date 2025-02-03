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        Haberler Magazin Hadise'den Pınar Gültekin davasında verilen karara tepki: İnsanın kalbi almıyor

        Hadise'den Pınar Gültekin davasında verilen karara tepki

        Muğla'da 2020'de vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın dosyasında Yargıtay, canlı canlı yakılarak öldürme canavarca hisle değildir diyerek ağırlaştırılmış müebbet hapis kararını bozdu. Hadise, Yargıtay'ın bozma kararı hakkında sitem dolu paylaşımda bulundu. Karara tepki gösteren şarkıcı; "Gerçekten insanın aklı, kalbi almıyor. Susmak, alışmak, kanıksamak en büyük tehlike. O yüzden ne olursa olsun unutmamak, unutturmamak için konuşmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 09:38 Güncelleme: 03.02.2025 - 09:39
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        Pınar Gültekin kararına tepki
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        Muğla'da 2020'de kaybolduktan 5 gün sonra bir varilin içinde yakılarak öldürülmüş halde bulunan Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Yargıtay tarafından sanık lehine bozuldu.

        Pınar Gültekin davasında sıcak gelişme
        Pınar Gültekin davasında sıcak gelişme Haberi Görüntüle

        Kararın ardından sosyal medyadan tepki paylaşımlarında bulundu. Karara sitem eden isimlerden biri de şarkıcı Hadise.

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        Hadise
        Hadise

        "İNSANIN AKLI ALMIYOR"

        "İnsanın aklı, kalbi almıyor" diyen Hadise, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: Bugün yine akıl dışı bir karar alındı. Yine bir kadın, adalet arayışında yalnız bırakıldı. Pınar Gültekin davasında verilen karar... Gerçekten insanın aklı, kalbi almıyor. Biz sustukça, bunlar yaşanmaya devam ediyor. Her gün yeni bir haber, yeni bir acı, yeni bir öfke... Ve biz de her seferinde tekrar söylemek zorunda kalıyoruz; bu normal değil, olmamalı.

        Pınar Gültekin
        Pınar Gültekin

        "UNUTTURMAMAK İÇİN KONUŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

        Hadise, sözlerine şöyle devam etti; "İnsan haklarını, adaleti, eşitliği savunmak bir tercih değil, bir sorumluluk. Susmak, alışmak, kanıksamak en büyük tehlike. O yüzden ne olursa olsun unutmamak, unutturmamak için konuşmaya devam edeceğim."

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        #hadise
        #pınar gültekin
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