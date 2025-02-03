Muğla'da 2020'de kaybolduktan 5 gün sonra bir varilin içinde yakılarak öldürülmüş halde bulunan Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Yargıtay tarafından sanık lehine bozuldu.

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Kararın ardından sosyal medyadan tepki paylaşımlarında bulundu. Karara sitem eden isimlerden biri de şarkıcı Hadise.

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Hadise

"İNSANIN AKLI ALMIYOR"

"İnsanın aklı, kalbi almıyor" diyen Hadise, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: Bugün yine akıl dışı bir karar alındı. Yine bir kadın, adalet arayışında yalnız bırakıldı. Pınar Gültekin davasında verilen karar... Gerçekten insanın aklı, kalbi almıyor. Biz sustukça, bunlar yaşanmaya devam ediyor. Her gün yeni bir haber, yeni bir acı, yeni bir öfke... Ve biz de her seferinde tekrar söylemek zorunda kalıyoruz; bu normal değil, olmamalı.

Pınar Gültekin

"UNUTTURMAMAK İÇİN KONUŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Hadise, sözlerine şöyle devam etti; "İnsan haklarını, adaleti, eşitliği savunmak bir tercih değil, bir sorumluluk. Susmak, alışmak, kanıksamak en büyük tehlike. O yüzden ne olursa olsun unutmamak, unutturmamak için konuşmaya devam edeceğim."