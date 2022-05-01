Hadise ile Mehmet Dinçerler evlendi!

Hadise, geçtiğimiz yıl haziran ayında oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrılmıştı. Ünlü şarkıcı, ardından iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı.

15 Mart'ta nişanlanan çift, dün akşam sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Nikahın aile arasında yapılan sade bir törenle gerçekleştiği öğrenildi.

FOTOĞRAF RİCASI

Çırağan Sarayı'nda birbirlerine 'evet' diyen aşıklar, sosyal medyada fotoğraf paylaşılmaması için davetlilerden ricada bulundu.

HAMİLE Mİ?

Geçtiğimiz haftalarda imam nikahı kıydıkları ileri sürülen çiftten Hadise'nin çantasıyla karnını kamufle etmesi, "Hamile mi?" sorusunu akıllara getirmişti. Ancak ünlü şarkıcı iddiaları yalanlamıştı.

YÜZÜK GÜNDEM OLDU

Hadise ile Mehmet Dinçerler evlilik kararını sosyal medyadan duyurmuştu. Ünlü şarkıcının yüzüğü günlerce konuşulmuştu. Hadise’ye, sevgilisi Mehmet Dinçerler'in hediye ettiği 40 bin dolarlık yüzük, ünlü iş insanının alacaklıları tarafından davaya konu olmuştu.

Dinçerler'in alacaklıları, açtıkları davada, "40 bin dolara yüzük alacağına borçlarını ödesin." demişti.

"ŞAHSIM VE ŞİRKETİMİN BORCU YOK"

Tüm bu yaşananların ardından Mehmet Dinçerler, suskunluğunu bozmuştu. Yazılı açıklama yapan iş insanı, takibe alınmış bir borcunun olmadığını söylemişti.