Hadise'nin 'damacana'lı pozu dikkat çekti

Çekimlerinden fırsat buldukça ayna karşısına geçip kendi fotoğraflarını çekip yayınlayan Hadise'nin son paylaşımı olay oldu.

Güzel şarkıcının en son verdiği pozda arka plandaki 5 litrelik plastik damacana dikkat çekti. Sosyal medyada bu su şişesi, Hadise'den daha fazla konuşuldu.