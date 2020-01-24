Hadise'nin taktiği

Esin Övet, konuyla ilgili yazısında şu ifadeleri kullandı:

Hadise, poposunu yaptırdığına yönelik haberlere karşı, popolu bir şekilde, anlamlı bir yanıt verdi.

Ama tabii bu yanıt sonrasında sosyal medya klasik bol popolu espriler ile dolup taştı.

Hatta “Biri Hadise’ye squat'ın var olduğunu anlatabilir mi?” tadında takıldı.

Evet çoğunluk beğenmedi.

Çünkü gerçekten Hadise’nin poposu beğenilecek bir popo değil elbet.

Ancak önemli olan o değil aslında.

Herkesin poposu kendine.

Güzel ya da çirkin değil burada ki, mevzu.

Mevzu günümüz Türkiye'sinde ve her türlü linç kültürünün geliştiği şu günlerde Hadise’nin cesur yanıtları.

Yani ben şahsen cesur tavrını ve dik duruşunu beğeniyorum. Eğilmiyor, bükülmüyor. Yutmuyor, susmuyor.

Kendince bir tavır sergiliyor.

Ve kendince bir şekilde yanıt veriyor.

Akıllıca…