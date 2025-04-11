Hadise'den ayrılık sonrası imaj değişimi
6 ay aşk yaşadığı yönetmen Şenol Sönmez ile ilişkisini bitiren şarkıcı Hadise, ayrılık sonrası imaj değişikliğine gidip bir süredir bakır kızılı renginde kullandığı saçlarını sarıya boyattı
Hadise, ilk kez oyuncu olarak kamera karşısına geçtiği 'Esas Oğlan' dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile aşk yaşadı.
Hadise ile Şenol Sönmez'in 6 ay süren ilişkisi geçtiğimiz günlerde sona erdi.
Hadise, Şenol Sönmez ile ilişkiye yaşamaya başladığı ilk günlerde sarı rengindeki saçlarını bakır kızılına çevirmişti.
Hadise, Şenol Sönmez ile ilişkisinin sona erdiği ilk günlerde; bakır kızılı rengindeki saçlarını tekrar sarıya çevirdi.
Hadise, imaj değişikliğini Londra'daki konserinde gözler önüne serdi.