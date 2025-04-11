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        Haberler Magazin Hadise, Şenol Sönmez ile ayrılığın ardından imaj değiştirdi - Magazin haberleri

        Hadise'den ayrılık sonrası imaj değişimi

        6 ay aşk yaşadığı yönetmen Şenol Sönmez ile ilişkisini bitiren şarkıcı Hadise, ayrılık sonrası imaj değişikliğine gidip bir süredir bakır kızılı renginde kullandığı saçlarını sarıya boyattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 10:50 Güncelleme: 11.04.2025 - 11:05
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        Hadise, ilk kez oyuncu olarak kamera karşısına geçtiği 'Esas Oğlan' dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile aşk yaşadı.

        Hadise ile Şenol Sönmez'in 6 ay süren ilişkisi geçtiğimiz günlerde sona erdi.

        Hadise, Şenol Sönmez ile ilişkiye yaşamaya başladığı ilk günlerde sarı rengindeki saçlarını bakır kızılına çevirmişti.

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        Hadise, Şenol Sönmez ile ilişkisinin sona erdiği ilk günlerde; bakır kızılı rengindeki saçlarını tekrar sarıya çevirdi.

        Hadise, imaj değişikliğini Londra'daki konserinde gözler önüne serdi.

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        #hadise
        #şenol sönmez
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