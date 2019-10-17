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Hadsiz mektuba cevap: Barış Pınarı Harekatı

ABD Başkanı Trump'ın diplomatik teamüllere uymayan mektubu kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Mektuba cevap ise sahada oldu: Barış Pınarı Harekatı başladı, terör örgütü PKK ile masaya oturma tekliflerine Cumhurbaşkanı Erdoğan net yanıt verdi

recep tayyip erdoğan

ABD medyasında ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdığı iddia edilen bir mektup yayınlandı. 9 Ekim tarihli mektubun Beyaz Saray tarafından teyid edildiği ifade edilirken medyada yayınlanan mektubun diplomatik teamüllere uymayan bir uslupla kaleme alındığı gözlendi. Ve Türkiye kamuoyunda da yoğun tepkiyle karşılandı.

Mektupta Trump’ın sıkça tweetlerinde de belirttiği üzere Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nı engellemeye yönelik ifadeler yer aldı. Mektupta özetle Trump’tan Erdoğan’a PKK’lı teröristlerle uzlaşma çağrısı ve Türkiye ekonomisine yönelik ambargo tehditlerine yer verilirken Türkiye’nin bu ciddiyetsiz ifadelerle dolu mektuba cevabı sahada Barış Pınarı Hareketı’nı başlatması ve kararlılıkla sürdürmesi ile verdiği ortaya çıktı. Zira dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kimi çevrelerin teröristlerle uzlaşma çağrılarına da bir kez daha sert bir dille yanıt vermişti.

Erdoğan son olarak şu açıklamayı yapmıştı: "Suriye'deki sorunun en kestirme yolu; hemen bu gece tüm teröristler silahlarını, malzemelerini bırakıp, tuzakları imha edip, güvenli bölgeden çıksınlar. Bu dediğimiz yapıldığında sadece teröristleri hedef alan Barış Pınarı Harekatımız sona ermiş olacaktır" dedi. PKK ile masaya oturma gibi akıl almaz telkinlerle ilgili de Erdoğan şöyle konuşmuştu:

"Sahadaki gelişmeleri koordine etmek için ABD ile Rusya ile görüşüyoruz. Sayın Trump ile görüştüm. Onun öncesinde Macron ile görüştüm. Bu akşam da Sayın Putin ile görüşeceğim. ABD’nin 'Ateşkes ilan edin, biz de müzakere için ara buluculuk yapalım' teklifine karşı 'Biz terör örgütü ile masaya oturmayız' diye cevap verdim. 'ABD gibi bir ülkenin bir terör örgütü ile Türkiye Cumhuriyeti devleti gibi bir müttefikinizin arasına girmesini doğrusu ben savaş hukuku bakımından da siyaset bilimi bakımından da asla doğru bulmuyorum' dedim. Bunu da Sayın Trump’a söyledim."

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