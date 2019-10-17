Boyun eğmeden yola devam

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Boyun eğmeden yola devam

HABERTURK.COM

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, ABD Başkanı Trump'ın ciddiyetsiz mektubunu kaleme aldı: "Trump’ın bu tehdit mektubunun yazıldığı gün Barış Pınarı Harekatı’nın başlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın baskılara boyun eğmeden inandığı yolda gittiğini gösteriyor."

Trump'ın mektubu

ABD Başkanı Donald Trump’ın 9 Ekim’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yazdığı ortaya çıkan mektup birçok şeyi aynı anda söylüyor.

Öncelikle tabi ki Trump ile birlikte diplomatik dil, usul, asgari nezaket gibi hususların tamamen ortadan kalkmış olması gerçeği. Mektubun içeriği küstahlık sınırlarını aşmakla birlikte ne bulunduğu makamla ilgili bir kaygı ne de mahcup olma gibi bir duygu barındırıyor.

Esasen akılalmaz bir kabadayılık ama Trump artık şaşırtmıyor bile! Tutarsız çıkışları, kaba ve en az bunun kadar rahatsız edici olan üstten bakan dili ile maalesef bugünün gerçeği bu Başkan.

Öte yandan mektubun ortaya çıkması ile birlikte net bir şekilde anlaşılan bir husus daha var. Türkiye kesinlikle bağımsız duran, dünyanın en güçlü aktörüne kafa tutan, kendi doğru bildiği çizgide hareket eden bir ülke haline gelmiştir. Bu çok açık!

Trump’ın bu tehdit mektubunun yazıldığı gün Barış Pınarı Harekatı’nın başlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın baskılara boyun eğmeden inandığı yolda gittiğini gösteriyor. Bu özgüven ve kararlılık tarihe not düşülecektir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! Terör örgütüne kış yapılanması darbesi! 118 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
GÜNDEMKış yapılanması darbesi! 118 terörist...
Son dakika Filistinli 'cesur kızı' da kullandılar! Yalana bak yalana! - Haberler
GÜNDEMTerör örgütünden akılalmaz yalan!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan telafi programı açıklaması!
GÜNDEMMilli Eğitim Bakanı alınan tedbirleri açıkladı
Son dakika! Adalet Bakanı'ndan Halkbank soruşturması açıklaması - Haberler
GÜNDEMAdalet Bakanı'ndan Halkbank soruşturması açıklaması
İstanbul'da düzenlenen operasyonla dolandırıcı emlak çetesi yakalandı
GÜNDEMEmlak dolandırıcılarına operasyon!
Son dakika! Soylu: Muhataplarımızı tavırlarından vazgeçiremedik - Haberler
GÜNDEM"Muhataplarımızı tavırlarından vazgeçiremedik"
Yüzlercesi ağına takıldı, yaşananları anlattı: Görünce kaçıyoruz
GÜNDEMYüzlercesi ağına takıldı, yaşananları anlattı: ...
Pastırma sıcakları ne zaman 2019? Pastırma yazı nedir, ne anlama gelir?
GÜNDEMPastırma sıcakları ne zaman 2019?
Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Bekçilik sınav sonuçları sorgulama nasıl yapıl
GÜNDEMBekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Hadsiz mektuba cevap: Barış Pınarı Harekatı
GÜNDEMHadsiz mektuba cevap: Barış Pınarı Harekatı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X