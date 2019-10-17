Amerikan yönetiminin TSK'nın 'Barış Pınarı Harekatı'na başlamasından bu yana 'dilinden düşürmediği' 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Türkiye'nin 'kırmızı liste'yle aradığı, başına 4 milyon dolar ödül koyduğu bir PKK'lı terörist.

1967, Suriye doğumlu olan Kobani, halen çoğunluğunu PKK'lıların oluşturduğu 'Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) sözde komutanlığını yürütüyor.

Pentagon, 'Şahin Cilo' kod adıyla da bilinen PKK'lı yöneticiyi 'General Mazlum' olarak tanımlıyor.

Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın 'manevi oğlum' dediği Cilo, son olarak Başkan Donald Trump'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesiyle gündeme gelmişti.

Kandil kadrosunun öne çıkan isimleri arasında yer alan Cilo, Öcalan'ın Şam'da yaşadığı yıllarda yardımcılığını yürütmüştü. 1997-2003 yılları arasında örgütün Avrupa sorumlularından biri olan Cilo'nun adı, Öcalan'ın savcılık ifadesinde bir kaç kez geçiyor.

ABD'NİN MAŞASI

Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından memleketine dönen Cilo, önce YPG'nin, daha sonra da PKK/YPG militanlarından kurulan SDG'nin başına geçti.

ABD'li yetkililer, uzun süredir PYD/PKK adına silahlı eylemler gerçekleştiren Cilo'yu saha operasyonlarında kullanıyor.

Cilo, Beyaz Saray'la yaptığı telefon görüşmesinin Trump'ın talebiyle gerçekleştiğini iddia etmişti. Cilo görüşme sırasında Trump'ın kendisine TSK operasyonunu durdurması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceğini ilettiğini belirtmişti.

Cilo'nun adı, Başkan Trump'ın 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektupta da geçiyordu.