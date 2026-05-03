Hafif ticari araçtaki kaçak göçmenlere örtülü kamuflaj
Hatay'da polisin takip sonucu durdurduğu hafif ticari araçta, bazılarının üzeri örtüyle örtülmüş 10 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
Giriş: 03 Mayıs 2026 - 09:29
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya-İskenderun kara yolunda şüphe üzerine bir hafif ticari aracı takibe alıp, durdurdu.
DHA'nın haberine göre araçta, bazılarının üzeri örtüyle örtülmüş 10 kaçak göçmen ile 2 organizatör gözaltına alındı. Kaçak göçmenler sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 organizatör tutuklandı. Ayrıca, araç sürücüsüne trafik kural ihlallerinden 100 bin TL idari para cezası kesildi. Araç da trafikten menedildi.
