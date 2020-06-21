Hafıza kaybını önemsemek ve basitçe geçiştirmemek gereklidir. Çünkü ne olursa olsun ilerleyen dönemlerde daha büyük kayıplara neden olabilecektir. Genelde hafıza da yaşanan bu durum yaş ile bağlantılı olarak artışa geçer. Ancak bazı durumlarda bu durumu tetikleyen etkenlerde göz ardı edilmeden önlem almak gereklidir.

Ufak tefek unutmalar (yeni tanışılan birinin ismi, ya da koyduğunuz bir şeyin yerini bulamamak gibi) olabilmektedir. Bunlar kısa sürede hatırlanabilir ve çok sorun oluşturmaz. Yoğun bir yaşam ve düşüncelerin çok fazla olması buna etken oluşturabilmektedir.

Ancak artık boyut olarak yükselmesi ve sürekli tekrar eder hale gelmesi hafıza kaybı ve bunama işareti olabilme ihtimali artmış demektir. Hafıza kaybı veya bunama; artık karar verebilme yetisinin ortadan kalkması ve dil ile diğer organlara hükmedememe sonucunu beraberinde getirecektir.

Erken Olarak Çıkan Hafıza Kaybı Belirtileri

Aynı soruları tekrar takrar sormak

Konuşma esnasında bilinen kelimeleri unutmak

Kelimeleri karıştırmak

Yapılan işlerde gecikmeler olması

Eşyaları farklı ve anlamsız yerlere koymak ( ayakkabıyı buzdolabına koymak gibi)

Araba kullanırken ya da yürüken bilinen yerlerde kaybolmak

Sürekli davranış değişikliği oluşması

Bilinen yönergeleri takip etme yetisinin ortadan kalkması

Bazı hastalıklar beyine zarar vererek hafıza kaybına yol açabilmektedir. Bu hastalıklar; Alzheimer, Frontotemporal demans, Vasküler demans (multi-infarkt demans) ve Lewy cismi demansı hastalıklarıdır. Belli süreçleri ve ilerlemesi varır. Her hafıza kaybı bu hastalıklar olmayabilir.

Hafif bilişsel bozukluk; olması hali günlük hayatı etkilemeyecek şekilde hafif hafıza kaybı oluşmasına neden olabilmektedir. Çok fazla etkileme oluşturmasa da kimilerinde Alzheimer hastalığına dönüşme ihtimali taşımaktadır.

Geri dönüşü olan hafıza kaybı nedenleri

Kullanılan bazı ilaçların etkisi ile ortaya çıkan hafıza kaybı

Geçirilen kazalarda oluşan kafa travmaları neden ile oluşan hafıza kayıpları

Ruh sağlığının bozulması veya depresyon halleri

Aşırı alkol tüketimi

B12 vitamin eksikliği

Hipotiroid hastalığı

Beyin tümörleri

Hafıza kaybı uzun süre devam etmesi halinde bir uzman hekime görünmek gereklidir. Geçici olabilmesinin yanında bazı sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor olması ihtimali olması nedeni ile önmele üzerinde durulmalıdır. Bu sayede tedavi edilebilir hafıza sorunları ortadan kalkacak ya da duruma ve teşhise göre hekim tarafından yönlendirilme yapılacaktır.