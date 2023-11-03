Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Hafriyat çalışmasında 1800 yıllık mermer stel bulundu

        Hafriyat çalışmasında 1800 yıllık mermer stel bulundu

        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde fabrika arazisinde hafriyat yapılırken Roma dönemine ait 1800 yıllık mermer mezar steline rastlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 15:24 Güncelleme: 03.11.2023 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hafriyat çalışmasında bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Taşköprü beldesinde bir fabrikanın genişletilmesi için iş makinesiyle kazı yapan ekipler, yıllardır duran molozların arasında tarihi eser parçası görünce çalışmayı durdurup jandarmaya durumu bildirdi.

        BÖLGEDE İNCELEME

        Kazı alanına gelen Taşköprü Jandarma Karakol Komutanlığı görevlilerinin çağrısı üzerine Yalova Müze Müdürlüğü ekiplerince bölgede inceleme yapıldı.

        YAKLAŞIK 2.5 METRE UZUNLUĞUNDA

        REKLAM

        İkiye bölünmüş yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki stelin üzerindeki kabartma insan figürü ve yazılarını inceleyen ekipler, eserin Roma dönemine ait olduğunu belirledi.

        VİNÇ YARDIMIYLA ÇIKARILDI

        Yaklaşık 40 yıl önce nereden getirildiği belli olmayan molozların arasından çıkan ve 1800 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi eser, vinç yardımıyla çıkarılarak Müze Müdürlüğü'ne götürüldü.

        Roma döneminde bir aileye ait olduğu ve aile mezarlığı için yaptırıldığı değerlendirilen eserin üzerindeki yazıların okunması, figürlerin anlamının ortaya çıkarılması için ilgili çalışma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #1800 yıllık mermer stel
        #Roma dönemi
        #mermer stel
        #yalova
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Spor Bakanı Bak'tan, Zeren Ertaş'ın ölümüne ilişkin açıklama!
        Spor Bakanı Bak'tan, Zeren Ertaş'ın ölümüne ilişkin açıklama!
        Damadın maganda arkadaşı düğünü kana buladı!
        Damadın maganda arkadaşı düğünü kana buladı!
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        İki oğlu, kardeşi ve bir yakınını öldürdü! Canavarın cezası belli oldu
        İki oğlu, kardeşi ve bir yakınını öldürdü! Canavarın cezası belli oldu
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        Sular çekildikçe daha çok görünüyor!
        Sular çekildikçe daha çok görünüyor!
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Nafaka miktarı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        İşte 2024 MTV tutarları!
        İşte 2024 MTV tutarları!
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Kapıyı eski eşinin üzerine kilitledi! Evi ateşe verdi!
        Kapıyı eski eşinin üzerine kilitledi! Evi ateşe verdi!
        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu