DHA

Hakkari'de, belediyeye ait iş makinesinin yaptığı hafriyat çalışması sırasında bulunan boş küp, bölgede yaşayanların heyecana kapılmasına neden oldu.

DHA'nın haberine göre bulunan küp İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Ara verilen hafriyat çalışmalarının ardından çıkan define söylentisi kentte kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Polis ekipleri ise, alanda güvenlik önlemi alarak kimseyi yaklaştırmıyor.

Hafriyat çalışmasının yapıldığı arazinin sahibi Kazım Özkan, çalışma sırasında çıkan boş küp ile ilgili polise haber verdiğini belirterek, "Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden görevliler ve polis ekipleri geldi. Bulunan boş küp, tutanak karşılığı ekipleri teslim edildi. Şu an polis ekipleri burada nöbet tutuyor. Kimseyi yaklaştırmıyor. Hakkari define konusunda zengin bir ilimizdir. Yöre halkınca heyecana neden oldu. Define söylentisi kısa sürede kulaktan kulağa yayıldı" dedi.

'TARİHİ GEÇMİŞİ OLAN BİR KENT'

Fevzi Aksu ise, Hakkari'nin define konusunda zengin bir il olduğunu ifade ederek, "Daha önce birçok kazı sırasında defineler bulundu. Dün bir kişinin kendi evindeki kazıda define bulduğu dedikodusu kısa sürede kentte yayıldı. Yetkililer define olduğu söylenen küplere el koydu. Hakkari çok kadim bir şehir. Burada geçmiş dönemlerde Hakarlar, Asuriler ve Ermenilerin yaşadıkları, tarih kitaplarında da yer alıyor. Hakkari ilimiz tarihi, geçmişi olan bir kent" diye konuştu.