Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Hafriyat kamyonu inşaata daldı

İstanbul Arnavutköy'de hafriyat kamyonu inşaat alanına daldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu dehşet saçtı. İnşaat işçileri ölümden döndü. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Hafriyat kamyonu inşaata daldı
DHA

Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu şantiye alanına daldı. İşçilerin ölümden döndüğü kaza güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi

Arnavutköy Yassıören Mahallesi'nde 4 Nisan'da meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Virajı döndükten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu yol kenarında bulunan bir inşaatta çalışan işçilere doğru hızla yol aldı.

Kamyon şantiye alanını çeviren paravanlara çarptı. Kamyonu farkeden işçiler can havliyle kamyondan kaçtı. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmadı.

Öte yandan hafriyat kamyonu şoförü jandarmaya verdiği ilk ifade de direksiyon başında fenalaştığını iddia etti.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yine yol kavgası! Cadde ringe döndü! - Günün öne çıkan haberleri
GÜNDEM İstanbul'da yol kavgası! Cadde ringe döndü!
Son dakika haberleri: MİT'ten terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlusuna Suriye'de nokta operasyon!
GÜNDEM MİT'ten Suriye'de nokta operasyonu!
KPSS Önlisans sonuçları AÇIKLANIYOR! ÖSYM 2022 KPSS Önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları için kritik tarih...
GÜNDEM KPSS sonuçları bekleniyor!
İlk ara tatil tarihi belli oldu! 2022-2023 MEB takvimi ile okullarda Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek ve okullar ne zaman kapanacak?
GÜNDEM İlk ara tatil için geri sayım başladı!
Çocuk desteği ödemeleri yapılıyor! 350 - 600 TL Çocuk desteği ödemeleri ne zaman yapılacak, başvurusu nasıl yapılır?
GÜNDEM Çocuk desteği ödemeleri yapılıyor!
PTT personel alımı başvuruları Kasım 2022: PTT personel alımı şartları neler, başvurular ne zaman başlayacak ve kaç kişi alınacak?
GÜNDEM PTT personel alımı başvuru tarihleri
Son dakika: İstanbul merkezli 25 ilde ehliyet sınavında usulsüzlük yapanlara yönelik operasyon! - Güncel haberler
GÜNDEM 25 ilde ehliyet sınavında usulsüzlük operasyonu!
Son dakika: İstanbul Fatih'te vahşet! Parçalara ayrılmış halde bulundu! - Öne çıkan gündem haberleri
GÜNDEM Parçalara ayrılmış halde bulundu! İstanbul Fatih'te ...
Hulusi Kentmen Doodle sürprizi! Hulusi Kentmen kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü? Hulusi Kentmen hayatı ve filmleri
GÜNDEM Hulusi Kentmen Google'a Doodle oldu!
Son dakika: İstanbul'da yoğun sis etkili oldu
GÜNDEM İstanbul'da yoğun sis

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.