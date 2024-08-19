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        Haberler Magazin Hafsanur Sancaktutan, asansörü böyle kullanıyormuş

        Hafsanur Sancaktutan, asansörü böyle kullanıyormuş

        Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, asansörde bikinisiyle verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Sancaktutan, asansörü böyle kullanıyormuş dedirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 11:51 Güncelleme: 19.08.2024 - 11:54
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        'Dünyayla Benim Aramda', 'Gülperi', 'Aşk Ağlatır', 'Son Yaz', 'Darmaduman' ve 'Ya Çok Seversen' gibi projelerde rol almış Hafsanur Sancaktutan, asansörde verdiği pozlarla dikkat çekti.

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        24 yaşındaki Hafsanur Sancaktutan, asansörde bikinisiyle verdiği pozu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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        günlerde kendisi gibi oyuncu olan Kubilay Aka ile yeni bir aşka yelken açmış ve çift el ele objektiflere yakalanmıştı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Hafsanur Sancaktutan
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