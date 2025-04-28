Hafsanur Sancaktutan'ın soyadı meselesi

Kubilay Aka, geçtiğimiz hafta konuk olduğu programda yöneltilen bir soruya verdiği cevapla, sosyal medya kullanıcıları tarafından bir hayli eleştirildi.

Programda, doğal olarak Kubilay Aka'nın beraber olduğu Hafsanur Sancaktutan'dan da söz edildi. "Hafsanur'un bir özelliğini değiştirecek olsan hangi özelliğini değiştirirdin?" sorusuna Kubilay Aka; "Soyadını" cevabı verdi. Aka'nın bu cevabı sosyal medya kullanıcıları tarafından ergen davranışı olarak nitelendirildi. Ünlü oyuncu, verdiği cevapla eleştirilirken; "Onun yerine ben utandım" merkezli yorumlar yapıldı.

Peki sevgilisi Hafsanur Sancaktutan bu konuda ne düşünüyor?

"Bana bunun şakasını çok yapar. 'Çok uzun aşkım, seni bundan kurtarmam gerek' der" şeklinde konuşan Hafsanur Sancaktutan, soyadı şakasının Kubilay Aka'nın evlilik düşüncesinin bir parçası mı olup - olmadığı konusunda bir yorumda bulunmadı.