Hafsanur Sancaktutan: Kıskanç biriyim
Kendisi gibi oyuncu olan Kubilay Aka ile aşk yaşayan Hafsanur Sancaktutan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu; "Ben 'Kıskanç biri değilim' dersem yalan söylüyor olurum. Kıskançlık güzel bir şey"
Giriş: 04.11.2025 - 15:23 Güncelleme: 04.11.2025 - 15:45
Uzun bir süredir Kubilay Aka ile birlikte olan Hafsanur Sancaktutan, kıskanç biri olduğunu itiraf etti.
Hafsanur Sancaktutan; "Ben 'Kıskanç biri değilim' dersem yalan söylüyor olurum. Herkeste olan bir şey... Kıskançlık güzel bir şey aslında. Karşı tarafa zarar vermeden, birbirimizin özgürlüğünü kısıtlamadan" ifadelerini kullandı.
