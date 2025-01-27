Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka: Çok üzgünüz
Oyuncu çift, Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka, Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciasıyla ilgili olarak; "Çok üzgünüz" açıklamasında bulundu
Giriş: 27.01.2025 - 12:19 Güncelleme: 27.01.2025 - 12:20
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan, aşklarına ikinci bir şans tanıyarak barışmıştı.
Çift, barışma sonrası ilk kez el ele İstinye'de görüntülendi.
İkili; "Şu sıralar Bolu - Kartalkaya’da yaşanan facianın üzerine konuşacak bir durumumuz yok, lütfen anlayışla karşılayın, biz çok üzgünüz” dedi.
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