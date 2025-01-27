Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka: Çok üzgünüz - Magazin haberleri

Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka: Çok üzgünüz - Magazin haberleri

Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka: Çok üzgünüz Oyuncu çift, Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka, Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciasıyla ilgili olarak; "Çok üzgünüz" açıklamasında bulundu

Habertürk Giriş: 27.01.2025 - 12:19 Güncelleme: 27.01.2025 - 12:20 facebook

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