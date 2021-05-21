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Hafta sonu alkol (içki) satışı yasak mı, serbest mi? Kademeli normalleşme alkol (içki) satışı kararı

Kademeli normalleşme kapsamında pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar geçerli olacak sokağa çıkma yasağının başlamasına saatler kala Hafta sonu alkol (içki) satışı yasak mı, serbest mi? sorusu gündeme geldi. Bilindiği gibi tam kapanmada alkol satışı kısıtlanmıştı. İşte araştırılan kademeli normalleşme alkol (içki) satışı kararı

Hafta sonu alkol (içki) satışı yasak mı, serbest mi? Kademeli normalleşme alkol (içki) satışı kararı

Koronavirüs tam kapanma tedbirlerinin ardından normalleşme adımları uygulanmaya başladı. Vaka sayılarını kontrol altında tutabilmek adına kademeli normalleşme yaşanacağı açıklandı. Kademeli normalleşme kapsamında hafta sonu ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Temel ihtiyaçların tedarikini sağlayan işletmeler dışında her yerin kapalı olacağı cumartesi-pazar günü alkol satışı yasak mı serbest mi? İşte kademeli normalleşme alkol (içki) satışı kararı

HAFTA SONU ALKOL SATIŞI YASAK MI SERBEST Mİ?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve salgının seyrinde yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’ten 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00’e kadar kademeli normalleşme kararları uygulanacak.

Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.

Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecek.

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