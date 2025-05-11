Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Altın fiyatları hafta sonu işlem görmediği için değişim göstermiyor. Serbest piyasada altın işleme kapalı olduğundan Cuma günü oluşan son fiyatlar geçerli oluyor. Güncel verilere göre altının gram fiyatı 4 bin 143 lira seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 11 Mayıs 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…