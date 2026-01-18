Hafta sonu altın fiyatları ne kadar? İşte 18 Ocak 2026 Pazar 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatlarındaki son durum 18 Ocak 2026 Pazar günü de yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda geçen hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına ilişkin endişeler, jeopolitik gerilimlerin seyri, ABD'de açıklanan enflasyon verileri ve şirket bilançolarından alınan sinyallerle karışık bir seyir öne çıktı. Altının ons fiyatı haftayı yüzde 1,9 değer kazancıyla 4 bin 595 dolarda kapattı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 18 Ocak 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.374,59
Satış: 6.375,38
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.594,84
Satış: 4.597,34
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.199,34
Satış: 10.423,75
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 40.797,38
Satış: 41.567,50
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 42.283,00
Satış: 42.554,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 20.334,94
Satış: 20.847,50
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 40.797,38
Satış: 41.567,50
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 42.967,52
Satış: 44.048,75
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.582,83
Satış: 4.743,58
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.917,60
Satış: 6.182,16
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 105.382,00
Satış: 106.466,00