        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 24 OCAK 2026: Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Hafta sonu altın fiyatları yükselişte! 24 Ocak 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 24 Ocak 2026 Cumartesi günü alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Jeopolitik riskler ve doların zayıflamasıyla beraber sarı metal, Cuma günü tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Dün ons altın günü 4.989 dolardan kapattı. Altının ons fiyatının rekor kırmasıyla gram altında da yükseliş sürdü. Altının gram fiyatı serbest piyasada 6.940 TL seviyesinde seyrederken, Kapalıçarşı ve Kuyumcukent'te 7 bin 100 lirayı aştı. Peki, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 24 Ocak 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Giriş: 24.01.2026 - 21:35 Güncelleme: 24.01.2026 - 21:35
        1

        Altın piyasasında son durum yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Jeopolitik riskler ve doların değer kaybetmesiyle altın fiyatları, Cuma günü tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Dün rekor kıran ons altın günü 4 bin 989 dolardan kapattı. Ons altındaki yükseliş iç piyasada altının gram fiyatı yukarıya taşıdı. Öte yandan bankacılık devi Goldman Sachs, dün artan güvenli liman talebine işaret ederek 2026 sonu için ons altın tahminini 5 bin 400 dolara yükseltti. Peki, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 24 Ocak 2026 güncel altın fiyatları!

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.944,72

        Satış: 6.945,51

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.985,32

        Satış: 4.989,66

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 11.111,54

        Satış: 11.355,91

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 44.446,18

        Satış: 45.284,73

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 45.964,00

        Satış: 46.289,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 22.153,64

        Satış: 22.711,82

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 44.446,18

        Satış: 45.284,73

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 46.722,90

        Satış: 47.896,09

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.899,97

        Satış: 5.116,25

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.432,95

        Satış: 6.726,82

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 114.556,00

        Satış: 115.811,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
