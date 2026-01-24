Hafta sonu altın fiyatları yükselişte! 24 Ocak 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın piyasasında son durum yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Jeopolitik riskler ve doların değer kaybetmesiyle altın fiyatları, Cuma günü tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Dün rekor kıran ons altın günü 4 bin 989 dolardan kapattı. Ons altındaki yükseliş iç piyasada altının gram fiyatı yukarıya taşıdı. Öte yandan bankacılık devi Goldman Sachs, dün artan güvenli liman talebine işaret ederek 2026 sonu için ons altın tahminini 5 bin 400 dolara yükseltti. Peki, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 24 Ocak 2026 güncel altın fiyatları!
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.944,72
Satış: 6.945,51
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.985,32
Satış: 4.989,66
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.111,54
Satış: 11.355,91
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 44.446,18
Satış: 45.284,73
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 45.964,00
Satış: 46.289,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 22.153,64
Satış: 22.711,82
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 44.446,18
Satış: 45.284,73
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 46.722,90
Satış: 47.896,09
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.899,97
Satış: 5.116,25
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.432,95
Satış: 6.726,82
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 114.556,00
Satış: 115.811,00