Hafta sonu hava nasıl olacak? 19-20 Nisan 2025 İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu
Soğuk ve yağışlı günlerin ardından bahar yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 19-20 Nisan 2025 hafta sonunda yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Zaman zaman kısa süreli yağış geçişleri görülse de genel olarak ılıman ve güneşli bir hava bekleniyor. İşte, 19-20 Nisan 2025 hafta sonu hava durumu...
Uzun bir kış dönemindan sonra havalar yeniden ısınmaya başlıyor. Bu hafta sonu yer yer yağmur görülse de meteoroloji hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini belirtiyor. Peki, 19-20 Nisan 2025 hafta sonu hava nasıl? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hava durumu hakkında bilgi verdi. İşte, hafta sonu İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...
19-20 NİSAN 2025 CUMARTESİ PAZAR ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?
Ankara'da yarın yağış beklentisinin olmadığını ancak cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını bildiren Çelik, "Pazar günü Ankara'nın kuzey ilçelerinde kısa süreli sağanak görülebilir. Başkentte en yüksek sıcaklıklar yarın 25, hafta sonu 21-22 derece olacak." dedi.
19-20 NİSAN 2025 HAFTA SONU İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
İzmir'de de yağış beklenmediğini belirten Çelik, yarın ve cumartesi günü sabah ilk saatlerde pus hadisesi görülebileceğini, en yüksek sıcaklıkların 23-24 derecelerde seyredeceğini kaydetti.
19-20 NİSAN 2025 HAFTA SONU İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da yağış beklenmediğini, parçalı bulutlu havanın hakim olacağını dile getiren Çelik, en yüksek sıcaklıkların 21-22 derece olacağını söyledi.
19 NİSAN CUMARTESİ TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Çelik, cumartesi günü İstanbul hariç Marmara Bölgesi'nde, Kuzey Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde gök gürültülü sağanağın etkili olacağını bildirdi.
20 NİSAN PAZAR TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Sistemin pazar günü kuzeydoğuya hareket edeceğini aktaran Çelik, "Pazar günü sadece yurdun kuzeydoğu bölgelerinde sağanak bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun kuzey ve güneyinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Pazartesi günü ise yağışlar sadece yurdun en kuzey bölgelerinde yağış bırakacak ve sistem etkisini kaybedecek." diye konuştu.