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Hafta sonu marketler kaçta açılıyor? Hafta sonu marketler saat kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros

Koronavirüs kısıtlamalarının yeniden değişmesinin ardından en çok merak edilen konu hafta sonu marketlerin kaçta açıldığı oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre marketler ve bakkallar günde sadece 7 saat açık olacak. Peki, marketler ve bakkallar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101, ŞOK, BİM, Migros kaçta çalışma saatleri nedir?

Hafta sonu marketler kaçta açılıyor? Hafta sonu marketler saat kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros

Marketler ve bakkallar bugün (17 Nisan) kaçta açılıyor? İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni korona virüs tedbirleri kapsamında çalışma saatleri değişen marketlerin kaçta açıldığı merak konusu. Vatandaşlar, marketlerin hafta sonu kaçta açılıp kapanacağını araştırıyor. İşte A101, ŞOK, BİM, Migros ve marketlerin çalışma saatleri...

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?

Hafta sonları cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği vurgulanan genelgede, "65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek." ifadeleri kullanıldı.

Genelgede, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonları ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecek.

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