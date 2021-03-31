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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 3-4 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? sorusu Kabine Toplantısı'nda alınan tedbir kararlarının ardından merak konusu oldu. Normalleşme ile Cumartesi günleri belirli saatler arasında sokağa çıkmak serbest, Pazar günü ise yasak uygulanıyordu. Peki Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 3-4 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı? İşte detaylar...

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 3-4 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman? sorusu gündemin en öne çıkan konularının başında geliyor. Ramazan Bayramı nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından "30 - 31 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusu merakla araştırılıyor. İşte İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi ayrıntıları...

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanıyor.

HAFTA İÇİ 21.00-05.00 SAATLERİNDE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI DEVAM EDECEK

Daha önceki genelgelerle risk gruplarına göre düzenlenen hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden düzenlenerek, hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatlerinde tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına devam edileceği belirtilen genelgede, şu bilgiler verildi:

"Hafta sonlarında, düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak. Yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi günü saat 21.00'de başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak. Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma günü saat 21.00'de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.

Uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında daha önce illere gönderilen 'Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde' yer alan istisna/muafiyetler ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre Cumartesi ve/veya Pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek."

Genelgeye göre, Cumartesi ve Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olabilecek. Lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri, Cumartesi veya Pazar günü 10.00-20.00 saatlerinde paket servis faaliyetlerini sürdürebilecek.

Online sipariş firmaları da Cumartesi ve Pazar günü 10.00-24.00 saatlerinde siparişlerini teslim edebilecek.

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