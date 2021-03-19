Risk grubu haritasına göre koronavirüsle kontrollü normalleşme kararları uygulanmaya devam ediyor. Düşük, orta riskli ve yüksek riskli illerde kafelerin ve restoranların açılmasına karar verilmişti. Peki, Hafta sonu kafeler açık mı? 20-21 Mart kafeler ve restoranlar açık mı?

KAFELER HAFTA SONU AÇIK MI?

Yerinde normalleşmeyle birlikte çok yüksek riskli iller haricinde hafta içi kafeler saat 07.00 ile saat 19.00 arasında açık olacak. Hafta sonu Cumartesi ise yine çok yüksek riskli iller dışında kalan diğer illerde kafeler saat 07.00 ile 19.00 arasında açık olacak.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedbirlerin aynı şekilde devam edeceğini açıkladığı Kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada "Vatandaşlarımızın riski azaltmalarını, şehirlerini bu musibetten kurtulma mücadelesine destek vermesini rica ediyorum. Tedbirlere uymamamız sayesinde yeniden kısıtlamaların ve yasakların geleceğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

İLLERE GÖRE RİSK DURUMU

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Uşak: 19,22

Diyarbakır: 17,83

Bingöl: 25,20

Muş: 27,24

Bitlis: 15,95

Siirt: 2,11

Şanlıurfa: 15,41

Mardin: 17,32

Batman: 15,64

Şırnak: 4,46

Van: 20,36

Ağrı: 22,22

Iğdır: 80,97

Hakkari: 7,84

ORTA RİSKLİ İLLER

Bursa: 78,47

Manisa: 50,12

Aydın: 58,71

Denizli: 41,50

Afyon: 47,50

Adana: 63,00

Isparta: 61,09

Eskişehir: 74,59

Ankara: 68,53

Bartın: 62,82

Kastamonu: 118,23

Karabük: 47,21

Çankırı: 47,29

Çorum: 73,19

Kırşehir: 47,73

Nevşehir: 64,60

Yozgat: 46,05

Sivas: 43,88

Hatay: 69,43

Kahramanmaraş: 56,50

Malatya: 56,50

Elazığ: 29,59

Erzincan: 53,75

Tunceli: 53,93

Bayburt: 51,28

Erzurum: 45,63

Kars: 24,92

YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ

Kırklareli: 137,12

Kırıkkale: 88,27

Tekirdağ: 121,64

İstanbul: 178,25

Kocaeli: 138,39

Yalova: 200,33

Çanakkale: 149,76

Kütahya: 85,14

Bilecik: 81,38

Düzce: 81,63

Zonguldak: 75,44

Bolu: 65,76

İzmir: 78,57

Muğla: 80,24

Antalya: 95,16

Mersin: 96,75

Karaman: 56,88

Niğde: 89,21

Kayseri: 142,95

Kilis: 255,62

Artvin: 100,88

Ardahan: 73,83

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne: 200,36

Balıkesir: 257,60

Burdur: 86,49

Konya: 203,91

Aksaray: 173,52

Sinop: 345,56

Samsun: 458,53

Amasya: 163,64

Tokat: 243,53

Ordu: 248,62

Giresun: 296,84

Gümüşhane: 137,61

Trabzon: 222,32

Rize: 188,18

Osmaniye: 198,89

Adıyaman: 154,63