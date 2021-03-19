Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Hafta sonu yasak var mı, kafeler açık mı? Hafta sonu (20-21 Mart) kafeler ve restoranlar açık mı?

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından hazırlanan koronavirüs risk haritasına göre hafta sonu kafelerin açık olup olmadığı araştırılıyor. Covid-19 salgını sebebiyle uygulanan kısıtlamalar nedeniyle uzun süredir kapalı olan kafeler ve restoranların için yeni karar belli oldu. Hafta sonu yasak var mı, kafeler açık mı? 20-21 Mart kafeler ve restoranlar açık mı?

Hafta sonu yasak var mı, kafeler açık mı? Hafta sonu (20-21 Mart) kafeler ve restoranlar açık mı?

Risk grubu haritasına göre koronavirüsle kontrollü normalleşme kararları uygulanmaya devam ediyor. Düşük, orta riskli ve yüksek riskli illerde kafelerin ve restoranların açılmasına karar verilmişti. Peki, Hafta sonu kafeler açık mı? 20-21 Mart kafeler ve restoranlar açık mı?

KAFELER HAFTA SONU AÇIK MI?

Yerinde normalleşmeyle birlikte çok yüksek riskli iller haricinde hafta içi kafeler saat 07.00 ile saat 19.00 arasında açık olacak. Hafta sonu Cumartesi ise yine çok yüksek riskli iller dışında kalan diğer illerde kafeler saat 07.00 ile 19.00 arasında açık olacak.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedbirlerin aynı şekilde devam edeceğini açıkladığı Kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada "Vatandaşlarımızın riski azaltmalarını, şehirlerini bu musibetten kurtulma mücadelesine destek vermesini rica ediyorum. Tedbirlere uymamamız sayesinde yeniden kısıtlamaların ve yasakların geleceğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

İLLERE GÖRE RİSK DURUMU

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Uşak: 19,22
Diyarbakır: 17,83
Bingöl: 25,20
Muş: 27,24
Bitlis: 15,95
Siirt: 2,11
Şanlıurfa: 15,41
Mardin: 17,32
Batman: 15,64
Şırnak: 4,46
Van: 20,36
Ağrı: 22,22
Iğdır: 80,97
Hakkari: 7,84

ORTA RİSKLİ İLLER

Bursa: 78,47
Manisa: 50,12
Aydın: 58,71
Denizli: 41,50
Afyon: 47,50
Adana: 63,00
Isparta: 61,09
Eskişehir: 74,59
Ankara: 68,53
Bartın: 62,82
Kastamonu: 118,23
Karabük: 47,21
Çankırı: 47,29
Çorum: 73,19
Kırşehir: 47,73
Nevşehir: 64,60
Yozgat: 46,05
Sivas: 43,88
Hatay: 69,43
Kahramanmaraş: 56,50
Malatya: 56,50
Elazığ: 29,59
Erzincan: 53,75
Tunceli: 53,93
Bayburt: 51,28
Erzurum: 45,63
Kars: 24,92

YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ

Kırklareli: 137,12

Kırıkkale: 88,27
Tekirdağ: 121,64
İstanbul: 178,25
Kocaeli: 138,39
Yalova: 200,33
Çanakkale: 149,76
Kütahya: 85,14
Bilecik: 81,38
Düzce: 81,63
Zonguldak: 75,44
Bolu: 65,76
İzmir: 78,57
Muğla: 80,24
Antalya: 95,16
Mersin: 96,75
Karaman: 56,88
Niğde: 89,21
Kayseri: 142,95
Kilis: 255,62
Artvin: 100,88
Ardahan: 73,83

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne: 200,36
Balıkesir: 257,60
Burdur: 86,49
Konya: 203,91
Aksaray: 173,52
Sinop: 345,56
Samsun: 458,53
Amasya: 163,64
Tokat: 243,53
Ordu: 248,62
Giresun: 296,84
Gümüşhane: 137,61
Trabzon: 222,32
Rize: 188,18
Osmaniye: 198,89
Adıyaman: 154,63

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Manukyan’ın dev mirası onlara kaldı! - Haberler
GÜNDEMManukyan’ın dev mirası onlara kaldı!
Son dakika: Duygu Delen'in ölümünde kahreden keşif! - Haberler
GÜNDEMDuygu Delen'in ölümünde kahreden keşif!
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklama!
GÜNDEMKılıçdaroğlu'ndan önemli açıklama!
Muhammed Ali es-Sabuni yaşamını yitirdi! Muhammed Ali es-Sabuni kimdir?
GÜNDEMMuhammed Ali es-Sabuni yaşamını yitirdi
19 Mart il il koronavirüs risk haritası! Risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller
GÜNDEM19 Mart il il koronavirüs risk haritası!
Terör örgütü PKK soruşturmasında İHD Genel Başkanı gözaltına alındı
GÜNDEMİHD Genel Başkanı gözaltına alındı
Son dakika haberi Şişli'de ahşap binada yangın!
GÜNDEMŞişli'de ahşap binada yangın!
SON DAKİKA HABERİ: Lokanta görünümlü pavyonlara baskın!
GÜNDEMLokanta görünümlü pavyonlara baskın!
Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! Yunanistan 7 göçmeni ölüme attı - Haberler
GÜNDEMYunanistan 7 göçmeni ölüme attı
İzmir cuma namazı saat kaçta kılınacak? 19 Mart İzmir cuma saati - Diyanet
GÜNDEMİzmir cuma saati kaç?