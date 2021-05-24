Yurdumuzun dört bir yanında sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Konuyla ilgili olarak yurt genelinde vatandaşların merakı iyice arttı...



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?



Kısıtlamaların biteceği tarih ile ilgili henüz bir tarih açıklanmadı. Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı yine devam edecek.

Vaka sayılarındaki düşüş nedeniyle 1 Haziran'daki kabine toplantısında birtakım esnetilmelere gidilebileceği iddia ediliyor.

Son dakika gelişmeleri geldiği zaman detaylar haberde yer alacak.