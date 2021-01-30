KENDİNİ KEŞFETMEYE ZORLUKLARLA BAŞA ÇIKMAYA VAR MISIN?-

GÜÇLÜ BİR YAŞAM İÇİN ÖNERİLER

(Doğan Cücenoğlu)



Yalnızca psikoloji kariyeriyle değil, insan hayatına dokunan ve insana dair her hikâyeden şifa çıkarabilen bilgeliğiyle bu coğrafyanın en önemli ilim insanlarından biri olan Doğan Cücenoğlu, seksen yılı aşkın ömrünün bir birikimi olarak, şimdi herkesin merak ettiği “hayati” sorulara en samimi cevaplarını sunuyor. Herkes gibi aslında o da hâlâ savaşıyor, keşfediyor, hayata değer katıyor. Kronik Kitap'tan çıkan rehber niteliğindeki kitap, Cücenoğlu'nun Deniz Bayramoğlu ile sohbetlerinden oluşuyor.