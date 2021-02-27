RENKGİLLER

(Defne Ongun Müminoğlu)



Doğa sevgisi, sosyal sorumluluk, sosyal hayat, seyahat etmek, sanat gibi konulara odaklanan Defne Ongun Müminoğlu'nun kaleme aldığı Renkgiller serisi Merve Ergenoğlu'nun çizimleriyle okurla buluşuyor. 3 yaş ve üzerine hitap eden seri Oyun Peşinde, Kampta ve Yollarda isimli üç kitaptan oluşuyor. Kitaplar ebeveynler ve çocuklara hayatın temposu içinde farklı bakış açıları sunuyor, keşfetmek, bilgilenmek, yaşanan anların farkında olmak, aile ve arkadaşlarla kaliteli zaman geçirmek gibi değerlere değiniyor.