Haftanın Kitapları

GRUP TERAPİSİ

(Manu Larcenet)

Tüm çizgi roman severlerin kalbinde taht kuran Sıradan Zaferler’in yaratıcısından Grup Terapisi Karakarga Yayınları etiketiyle Türkçede! İlham arayışındaki bir çizgi roman yazarının göz kamaştırıcı bir tasviri olan Grup Terapisi’nde Manu Larcenet yine bir yandan hayatın olağan akışını tüm gerçekliği ve ironisiyle önümüze sererken bir yandan da bir sanatçının anlaşılmazlık ve yalnızlık duvarlarına toslamasının acısını içimizde hissetmemizi sağlıyor. Kendiyle alay etme ustalığını bir kez daha gözler önüne seren Larcenet her çizimi, her sayfayı, her başarısızlığı dokunaklı olduğu kadar komik hale getirmeyi başarıyor.