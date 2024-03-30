Haftanın Kitapları
Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da onlarca kitap okurla buluştu. İşte yeni çıkan kitaplar arasından sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...
SİNBAD'IN GECE YOLCULUKLARI
(Gyula Krúdy)
Modern Macar edebiyatının en önemli kalemlerinden Gyula Krúdy'nin Binbir Gece Masalları'nın kahramanı Sindbad'ı başkahramanı yaptığı, hayal dünyasıyla hafızanın birleşimi denebilecek öykülerinde Sindbad aşk idealinin peşinde bir gezgindir. Melankolik bir şehvet düşkünü de olsa, baştan çıkardığı ve sevdiği kadınlar kendi arzusunun bir izdüşümü müdür yoksa kendisi mi o kadınların bir eseridir, bilinmez. Budapeşte'nin kalabalık sokaklarından, hiçbir şeyin değişmediği taşra kasabalarına kadar, bu gezgin Lothario gittiği her yerde eski aşklarıyla karşılaşır: Tuna kıyısında, bir zamanlar kur yaptığı pencerelerin altında, Eros ve Thanatos'un buluştuğu kiliselerde ve mezarlıklarda... İthaki Yayınları'ndan çıkan yankılar ve çağrışımlarla dolu bu derin kitap, ölmekte olan Habsburg İmparatorluğu'na erotik bir ağıt.
TELEVİZYONA DAİR
(Umberto Eco)
Televizyona Dair Umberto Eco’nun, 20. yüzyılın kitle iletişim evrenine damgasını vuran, “konuşan o tuhaf kutu”ya ve üretimlerine adadığı yazılarını okurla buluşturuyor. Araştırmacı, yazar, filozof, köşe yazarı, göstergebilimci, yayıncılık dünyasının önemli aktörü olmanın yanı sıra İtalyan radyo televizyonu RAI’nin kamu hizmeti yayıncılığında da görev almış Eco’nun televizyona, televizyon diline, televizyonun devreye soktuğu iletişim biçimlerine ve bu iletişim biçimlerini destekleyen teknolojilere, televizyonun ürettiği hayal gücüne, bunun sonucunda ortaya çıkan kültürel, estetik, etik, eğitsel ve özellikle de politik neticelere yönelik yazıları yaklaşık 60 yıl gibi geniş bir zaman aralığında kaleme alındı. Can Yayınları'ndan kitap, Umberto Eco külliyatının önemli bir halkasını oluşturuyor.
İNSANIN ŞARKISI
(el-Mütenebbi)
Onuncu yüzyılda yaşayan el-Mütenebbi, Arapların Dante’si ya da Shakespeare’ı olarak tarif edilebilir. El-Mütenebbi’nin şiirleri, kendi döneminin Arap coğrafyasında yaşanan insani ilişkiler, hırslar, makam kavgaları, aşklar, ayrılıklar ve insana özgü hayal kırıkları, içe kapanışlar ve vazgeçişler üzerinden tüm insanlığa ait duyguları sosyopsikolojik ve felsefi biz özümsemeyle, ustalıkla anlatır. Onun herkese ait bu duyguları derin bir anlayış ve güçlü bir üslupla yazıya dökmesi, şiirini çağdaşlarının şiirinden ayırır ve tüm çağlara ait kılar. Şairin kendi duygularıyla yüzleşmedeki samimiyeti, dürüstlüğü ve bu duyguları herhangi şekilde soyuta saklamadan her insanın anlayabileceği şekilde şiirleştirmesi, onu okuruna ve her çağın insanına yaklaştırır. Kendini arayan, kendinde olmanın öneminin bilincinde olan ve bunu arzulayan hiçbir birey, el-Mütenebbi’nin şiirlerine kayıtsız kalamayacaktır.
100 SENE 100 NESNE
(Bediz Yılmaz-Esin Gülsen)
Alfa Yayınları'nın 4500. kitabı olarak okuyucularla buluşan '100 Sene 100 Nesne' Cumhuriyetin 100 yılının öykülerini 100 nesne üzerinden, birbirinden değerli yazarların araştırmaları ve yazıları ile ele alıyor. Alfa Yayınları'ndan çıkan ansiklopedi Bediz Yılmaz ve Esin Gülsen tarafından derlendi. Bir hayli uzun soluklu ve çokça emek gösterilen bir proje olarak sosyal medyada iki yıla yayılan bir sürecin ardından kitap olarak basılan 100 Sene 100 Nesne; gündelik hayata, tarihsel kişi ve olaylara, anlatılmayan öznel hikâyelere, edebiyat ve sinemaya ilişkin pek çok şey anlatıyor.
SAFRAN SARI
(İnci Aral)
Genç yaşta yükselmiş bir yatırım uzmanı olan Volkan'la tarihi eser kaçakçısı Melike Eda, havaalanında bavullarının karışması üzerine tanışırlar. Bu sırada İstanbul'a yeni taşınmış, üniversite mezunu bir telekız olan Eylem de yazdığı şiirler vesilesiyle Volkan'la sanal bir dostluk kurar. Bu üç insan birbirlerinin hayatında geçici birer durak gibi görünseler de bıraktıkları izler çok derin olacaktır. Para ve güç arzusuyla hayatta kalma mücadelesi arasında aşkla, hayalleriyle, benlikleriyle sınanırlar. Everest Yayınları'ndan çıkan Safran Sarı, İnci Aral'ın Yeşil ile başlayan, Mor ile devam eden Yeni Yalan Zamanlar üçlemesinin üçüncü kitabı. Aral, tuhaf, karmaşık ve bir o kadar da gerçekçi dünyaları anlatmaya Safran Sarı ile devam ediyor.
HAYALLERİN EFENDİSİ TOLKIEN
(Melissa Mey)
Tüm dünyada sevilen ve özellikle eserlerinden uyarlanan filmleri hala en ilgi gören başyapıtlar arasında yer alan Tolkien, yarattığı fantastik dünyaların içinde kalmış bağımlılara sahip bir yazar. Bir eseri sevmek için önce yaratıcısını tanımak gerekir diyen yazar Melissa Mey, sanatçıyı tanımanın ve eseri anlamanın onunla bağ kurmamızı sağlayacağının altını çiziyor. Tolkien hakkında yazılmış bu kitap, Tolkien filmleri, içerdikleri sembolik anlatımlara dair araştırmalar ve yazarın tüm yaşamının en önemli olaylarının kronolojik olarak sıralandığı, yazarı ve hatta biyografi severlere tek kitapta Tolkien’i anlatan bir derleme kitabı. Tolkien’in fantastik dünyasını anlamanın en iyi yolu onun tüm yaşam izini sürmekten geçecektir.
MECLİS-İ MEŞAYIH
(Mine Durmuş)
Mine Durmuş’un ilk olarak yüksek lisans tezi olarak hazırladığı bu çalışma gerek Şeyhülislamlık Arşivi’ndeki meclis defterlerinin gerekse de Cumhurbaşkanlığı Arşivi’ndeki arşiv vesikalarının tetkik edilmesi sonucunda ortaya çıkmış. Timaş Yayınları'ndan çıkan Meclis-i Meşâyıh’ın tarikat ve tekkelerle ilgili alınan kararlarda nerede durduğu, padişahın meclisin aldığı kararlara nasıl baktığı, bu kararların ne kadarının uygulamaya geçirildiği gibi birtakım sorulara cevap aranıyor.