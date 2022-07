HABERTURK.COM

Her gün geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapan kentler, bu hafta da yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı konserlere, sergilere, oyunlara ve performanslara sahne olacak. İşte 1-7 Ağustos aralığında gerçekleşecek etkinlikler...

KONSER

TRAKYA MÜZİK FESTİVALİ

Deniz, kum, güneş ile sevilen grup ve sanatçılar Trakya Müzik Festivali'nde olacak. İşte festival programı...

3 Ağustos Çarşamba

Gripin

Emir Can İğrek

Can Ozan

Sezer Altınok

4 Ağustos Perşembe

Nil Karaibrahimgil

Adamlar

Yeni Türkü

Yirmi7

Piiz

After Party: Uzi

5 Ağustos Cuma

Edip Akbayram

Sefo

Tuğkan

Ceren Gündoğdu

Dip

After Party: Sagopa Kajmer

6 Ağustos Cumartesi

Hayko Cepkin

Haluk Levent

Moğollar

Eskitilmiş Yaz

Şahıs & Spinoza

After Party: Norm Ender

7 Ağustos Pazar

Duman

Cem Adrian

Madrigal

Retrobüs

Eda Baba

After Party: Çakal & Reckol

GÜMÜŞLÜK MÜZİK FESTİVALİ

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, 2 Ağustos - 14 Eylül tarihleri arasında gerçekleşiyor... Festival kapsamında 2 Ağustos Salı günü Murray McLachlan ve Kathryn Page, Muğla'daki Antik Taş Ocağı'nda performans sergileyecek. 4 Ağustos'ta ise Piyanist Danica Stojanova, bu yılın ikinci Zefirya Kültür Merkezi konseri için renkli bir program sunuyor. Bu senenin ikinci Gümüşlük Festival Akademisi konseri, Murray Mchlachlan, Kathryn Page ve Gülsin Onay'ın öğrencileriyle 6 Ağustos'ta sahneleniyor.

EROL EVGİN

Erol Evgin, sevilen şarkılarını 2 Ağustos'ta, Bodrum Antik Tiyatro'da seslendirecek.

USTALARIN İZİNDEN

Ustaların izinden; Arif Sağ, Belkıs Akkale, Erdal Erzincan, Tolga Sağ deyişler ve türkülerimiz ile 2 Ağustos Salı Altınoluk Amfi Tiyatrosu'nda sizlerle buluşuyor.

KURUÇEŞME AÇIKHAVA KONSERLERİ

Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında 1 Ağustos'ta Fahir Atakoğlu, 2 Ağustos'ta Murat Dalkılıç, 3 Ağustos'ta Serdar Ortaç, 4 Ağustos'ta Merve Özbey, 5 Ağustos'ta Nil Karaibrahimgil, 6 Ağustos'ta Serdar Ortaç, 7 Ağustos'ta Hande Yener sevenleriyle olacak.

BÜLENT ORTAÇGİL

Bülent Ortaçgil sanat hayatının 50. yılını sürpriz konuklarıyla kutluyor… 50 yıldır dillerden düşmeyen şarkılarıyla Ortaçgil ve dostları 1 Ağustos'ta İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda, 5 Ağustos'ta ODTÜ MD Vişnelik Çim Amfi'de sevenleriyle buluşuyor…

LEVENT YÜKSEL

Levent Yüksel çok sevilen sahne performansıyla 5 Ağustos akşamı Harbiye Açık Hava Tiyatorusu'nda!

CEM ADRİAN

Müzikte sınırları, tarzları, kuralları dışlayan, kendini sadece "özgür bir müzisyen" olarak tanımlayan Cem Adrian, 5 Ağustos'ta Ayvalık Amfitiyatro'da sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.

YILDIZLI GECELER

Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında 1 Ağustos'ta Haluk Levent, 2 Ağustos'ta Berkay, 3 Ağustos'ta Yüzyüzeyken Konuşuruz, 4 Ağustos'ta Öykü Gürman, 5 Ağustos'ta Oğuzhan Koç, 6 Ağustos'ta Kenan Doğulu, 7 Ağustos'ta Sertab Erener Turkcell Vadi İstanbul'da sahne alıyor.

SELDA BAĞCAN

Selda Bağcan çok sevilen sahne performansıyla 3 Ağustos akşamı Harbiye Açık Hava Tiyatorusu'nda!

AYHAN SİCİMOĞLU

Dans, müzik ve eğlencenin bütünleştiricisi Ayhan Sicimoğlu, 4 Ağustos'ta Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda!

THE AWAY DAYS

The Away Days, 5 Ağustos akşamı IF Beşiktaş sahnesinde sizlerle...

CEYLAN ERTEM

Ceylan Ertem, 6 Ağustos'ta Humans Urla Sahne'de sevenleriyle buluşuyor!

SİNEMA, TİYATRO, GÖSTERİ

BAHÇE TİYATROSU

KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nun yeni sezonunda Fransa'nın genç yazarlarından olan Edouard Louis'in son romanından uyarlanan Babamı Kim Öldürdü? tiyatro severlerle buluşacak. 4 Ağustos'ta ise Tatbikat Sahnesi'nin kült oyunu Bir Delinin Hatıra Defteri olacak.

ANADOLU ATEŞİ

Doğu ile batı kültürlerinin buluşmasını hedefleyen, evrensel barış mesajları veren bir dans portresi olan Anadolu Ateşi, 2-30 Ağustos tarihleri arasında Antalya'daki Aspendos Antik Tiyatro'da!

ÖLÜ OZANLAR DERNEĞİ

Hakan Altıner'in yönettiği Ölü Ozanlar Derneği, 2 Ağustos'ta Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro'da sahneleniyor. Oyun, ergenlik çağındaki gençlerin ve okula yeni atanan öğretmen John Keating'in aşırı disiplinli bir yatılı okulda geçen hikayeleri anlatılıyor.

BİR TÜRK MASALI

Sinema salonlarında bu hafta altısı yerli, 8 film sinemaseverlerle buluştu. Toprak Sergen'in yönetmenliğini üstlendiği Bir Türk Masalı filminin senaryosunu Sergen ile Başak Duru kaleme aldı. Başrollerini Burak Sergen, Cemal Hünal, Amine Gülşe ve İclal Aydın'ın paylaştığı filmde, Ahmet Mekin, Suna Selen, İzzet Günay, Kayhan Yıldızoğlu ve Füsun Erbulak da rol aldı.

Filmin konusu kısaca şöyle:

"Unesco dünya kültür mirası listesindeki Dalyan deltasında, üç çocuklu, fakir ama mutlu bir aile yaşamaktadır. Günlerden bir gün çocuklardan en küçük olanı Yiğit'in karşısına ailesinin kaderini değiştirmek için bir fırsat çıkar. Aydınlık ile Karanlık, Yiğit’in yiğitliğini test etmek için onu, bin yıllardır oynanan bir oyuna davet eder. Masal bu ya, Yiğit bu oyunu onu, rüyalarında gördüğü prensese götüreceğini bilmeden kabul eder.

BULUTTAKİ GÖLGE

Roseanne Liang'ın yazıp yönettiği Buluttaki Gölge'nin başrollerinde Chloe Grace Moretz ile Nick Robinson yer alıyor. ABD ile Yeni Zelanda ortak yapımı filmin, aksiyon ve korku türünü sevenleri sinema salonlarına çekmesi bekleniyor. Film, 2. Dünya Savaşı devam ederken Yüzbaşı Maude Garrett'ın yanında çok gizli belgeler ile tamamı erkeklerden oluşan B-17 bombardıman uçağının mürettebatına katılması sonrası yaşananları ele alıyor.