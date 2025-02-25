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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 28. haftanın programı açıklandı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 28. haftanın programı açıklandı!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçların programını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 16:03 Güncelleme: 25.02.2025 - 16:06
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        28. haftanın programı açıklandı!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçların programını açıkladı.

        28. hafta 14 Mart Cuma günü oynanacak Galatasaray-Antalyaspor maçıyla başlayacak ve 16 Mart Pazar günü Fenerbahçe-Samsunspor maçıyla son bulacak.

        14 MART CUMA

        20.30 Galatasaray-Onvo Antalyaspor (RAMS Park)

        15 MART CUMARTESİ

        13.30 Gaziantep FK-Bellona Kayserispor (Gaziantep)

        16.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

        20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş (Medaş Konya Büyükşehir)

        20.30 RAMS Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

        16 MART PAZAR

        13.30 Çaykur Rizespor-Sipay Bodrum FK (Çaykur Didi)

        16.00 Atakaş Hatayspor-Net Global Sivasspor (Mersin)

        16.00 Göztepe-ikas Eyüpspor (Gürsel Aksel)

        20.30 Fenerbahçe-Reeder Samsunspor (Ülker)

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