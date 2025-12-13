Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin hailee steinfeld, anne olmaya hazırlanıyor - Magazin haberleri

        hailee steinfeld, anne olmaya hazırlanıyor

        Ünlü oyuncu Hailee Steinfeld ile Amerikan futbolu yıldızı Josh Allen, ilk bebeklerini beklediklerini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2025 - 18:52 Güncelleme: 13.12.2025 - 18:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünlü oyuncu anne olacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD’li ünlü oyuncu Hailee Steinfeld, yaklaşık iki yıl önce Amerikan futbolunun yıldız isimlerinden Josh Allen ile aşk yaşamaya başlamıştı.

        İlişkilerini 2024'te kamuoyuna duyuran çift, 31 Mayıs 2025’te California’da düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Mutlu evlilikleriyle gündemde olan Steinfeld ve Allen’dan sevindirici bir haber geldi.

        Ünlü çift, ilk bebeklerini beklediklerini açıkladı. Anne ve baba olmaya hazırlanan ikili, müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla duyurdu.

        Paylaşımda eşiyle birlikte objektif karşısına geçen Hailee Steinfeld’in üzerinde 'anne' yazılı peluş montu ve belirginleşen karnı dikkatlerden kaçmadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hailee Steinfeld
        #Josh Allen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye'deki ABD askerlerine ateş açıldı
        Suriye'deki ABD askerlerine ateş açıldı
        4 aracı yakılan muhtar: Eve sıçrasaydı facia olacaktı
        4 aracı yakılan muhtar: Eve sıçrasaydı facia olacaktı
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Lider Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında
        Lider Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis ve yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis ve yeni anayasa mesajı
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        Evine girmek üzereydi... Tek kurşunla kanlı infaz!
        Evine girmek üzereydi... Tek kurşunla kanlı infaz!
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Uzaktan çalılığa benzetiliyor, içi şaşırtıyor!
        Uzaktan çalılığa benzetiliyor, içi şaşırtıyor!
        Zıplayıp 'tos' vurdu! Boğanın saldırısı kamerada!
        Zıplayıp 'tos' vurdu! Boğanın saldırısı kamerada!
        'Bıçak parası' profesörü yaktı!
        'Bıçak parası' profesörü yaktı!
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        "Onların işçileri değiliz"
        "Onların işçileri değiliz"
        Kara kaplı defterden çıkanlar
        Kara kaplı defterden çıkanlar