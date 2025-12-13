hailee steinfeld, anne olmaya hazırlanıyor
Ünlü oyuncu Hailee Steinfeld ile Amerikan futbolu yıldızı Josh Allen, ilk bebeklerini beklediklerini duyurdu
ABD’li ünlü oyuncu Hailee Steinfeld, yaklaşık iki yıl önce Amerikan futbolunun yıldız isimlerinden Josh Allen ile aşk yaşamaya başlamıştı.
İlişkilerini 2024'te kamuoyuna duyuran çift, 31 Mayıs 2025’te California’da düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Mutlu evlilikleriyle gündemde olan Steinfeld ve Allen’dan sevindirici bir haber geldi.
Ünlü çift, ilk bebeklerini beklediklerini açıkladı. Anne ve baba olmaya hazırlanan ikili, müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla duyurdu.
Paylaşımda eşiyle birlikte objektif karşısına geçen Hailee Steinfeld’in üzerinde 'anne' yazılı peluş montu ve belirginleşen karnı dikkatlerden kaçmadı.