Hailey Bieber'ın ablası darp suçlamasıyla karşı karşıya

Hailey Bieber'ın ablası Alaia Baldwin Aronow, darp suçlamasıyla bir yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. 33 yaşındaki Aronow, Şubat 2024'te ABD'nin Georgia yaşanan olaydan sonra tutuklandı. Polis raporuna göre, Aronow, bir gece kulübü görevlisiyle kavga etti, iki güvenlik görevlisine saldırdıktan sonra kulüpten çıkarıldı.

Hailey Bieber

Modellik yapan Aronow'a basit darp, basit saldırı, darp ve izinsiz giriş olmak üzere dört adet hafif suçlama yöneltildi.

Savcılar, Stephen Baldwin ve Kennya Baldwin'in en büyük kızının bir kadının üzerine tampon fırlattığını, başka bir kurbanın saçından bir tutam kopardığını ve bir diğer kurbanın cinsel organına vurduğunu iddia etti.

Alaia Baldwin Aronow

Aronow suçlu bulunursa, darp suçundan bir yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Duruşması 23 Nisan'da yapılacak.