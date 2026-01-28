Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Hailey Bieber'ın ablası darp suçlamasıyla karşı karşıya

        Hailey Bieber'ın ablası darp suçlamasıyla karşı karşıya

        Hailey Bieber'ın ablası Alaia Baldwin Aronow, bir gece kulübünde darp suçlaması nedeniyle bir yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2026 - 16:34 Güncelleme: 28.01.2026 - 16:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ablası darp suçlamasıyla karşı karşıya
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hailey Bieber'ın ablası Alaia Baldwin Aronow, darp suçlamasıyla bir yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. 33 yaşındaki Aronow, Şubat 2024'te ABD'nin Georgia yaşanan olaydan sonra tutuklandı. Polis raporuna göre, Aronow, bir gece kulübü görevlisiyle kavga etti, iki güvenlik görevlisine saldırdıktan sonra kulüpten çıkarıldı.

        Hailey Bieber
        Hailey Bieber

        Modellik yapan Aronow'a basit darp, basit saldırı, darp ve izinsiz giriş olmak üzere dört adet hafif suçlama yöneltildi.

        Savcılar, Stephen Baldwin ve Kennya Baldwin'in en büyük kızının bir kadının üzerine tampon fırlattığını, başka bir kurbanın saçından bir tutam kopardığını ve bir diğer kurbanın cinsel organına vurduğunu iddia etti.

        Alaia Baldwin Aronow
        Alaia Baldwin Aronow

        Aronow suçlu bulunursa, darp suçundan bir yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Duruşması 23 Nisan'da yapılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dilan'ı boğup, intihar gibi göstermeye çalışmış

        İZMİR'in Buca ilçesinde evinde asılı bulunan Dilan Geyik'in (18) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Kurulan özel ekip, yüzlerce saatlik kamera kaydı ve olay yeri incelemesinin ardından Geyik'i erkek arkadaşı Mustafa Bingöl'ün (27) öldürdüğünü belirledi. (DHA)

        #Hailey Bieber
        #Alaia Baldwin Aronow
        #kavga
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde