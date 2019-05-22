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Hakan Çalhanoğlu eşi Sinem Çalhanoğlu ile 2. evlilik yıldönümünü kutladı

Bir dönem ilişkilerinde yaşadıkları sıkıntılarla gündeme gelen Sinem Çalhanoğlu-Hakan Çalhanoğlu çifti, evliliklerinin 2. yıldönümünü kızlarıyla birlikte kutladı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Hakan Çalhanoğlu, "9 yıllık birliktelik ve 2 yıllık evlilik... Mutlu yıldönümleri... Hayatımın en büyük hediyesi, güzel kızımız Liya için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Çiftin paylaşımlarına çok sayıda 'Maşallah' yorumları yapıldı

Hakan Çalhanoğlu - Sinem Çalhanoğlu

İtalya’nın Milan takımında oynayan ünlü futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 2 sene önce muhteşem bir düğünle çocukluk aşkı Sinem Gündoğdu ile dünyaevine girmişti. Çiftin bebekleri Liya, 2 ay önce dünyaya gelmişti.

Sinem-Hakan Çalhanoğlu çifti, ihanet iddialarının ardından boşanma kararı almıştı. Ayrılık haberlerinin ardından Sinem Gündoğdu’nun hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Ünlü futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile boşanma aşamasında olduğu 6 aylık hamile eşi Sinem Çalhanoğlu, 3,5 ay sonra barışmıştı.



"HAYATIMIN EN BÜYÜK AŞKI, GÜZEL KIZIMIZ LİYA İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

İkilinin evliliklerindeki kötü günler geride kaldı. Çift, evliliklerinin 2. yıldönümünü kızlarıyla birlikte kutladı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Hakan Çalhanoğlu, "9 yıllık birliktelik ve 2 yıl evlilik.. Mutlu yıldönümleri... Hayatımın en büyük hediyesi, güzel kızımız Liya için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Çiftin paylaşımlarına çok sayıda 'Maşallah' yorumları yapıldı.



"KOŞULSUZ AŞK"

Ünlü futbolcu Hakan Çalhanoğlu, kızı Liya ile bu pozunu geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından, "Koşulsuz aşk" notuyla paylaşmıştı.

 

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