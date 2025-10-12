Habertürk
        Hakan Çalhanoğlu: Hepimizin hedefi Dünya Kupası

        A Milli Futbol Takımımızın orta sahası Hakan Çalhanoğlu, 6-1'lik Bulgaristan galibiyetinin ardından, "Hepimizin hedefi Dünya Kupası" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2025 - 01:03 Güncelleme: 12.10.2025 - 01:07
        "Hepimizin hedefi Dünya Kupası"
        2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubunun 3. haftasında Bulgaristan'ı 6-1 mağlup eden milli takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, açıklamalarda bulundu.

        "HEPİMİZİN HEDEFİ DÜNYA KUPASI"

        Maç öncesi takım arkadaşlarından galibiyet istediğini belirten Çalhanoğlu, "Maçtan önce takımdan bir ricada bulundum, o da galibiyetti; kırmadılar beni" ifadelerini kullandı.

        Takımın kilit oyuncuları olarak Kenan ve Arda'yı işaret eden kaptan, "Kenan ve Arda bizim için fark yaratacak oyuncularımız. Her zaman iyi olmaları bizim için çok önemli" dedi.

        Türkiye Milli Takımı'na olan bağlılığını da vurgulayan Hakan Çalhanoğlu, "Türkiye benim her zaman tek seçeneğimdi. 3 kez Avrupa Şampiyonası gördüm. Hedef Dünya Kupası. Hepimizin hedefi o" diyerek, önümüzdeki büyük hedefe olan inancını ortaya koydu.

