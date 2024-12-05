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        Haberler Spor Futbol İtalya Hakan Çalhanoğlu, Inter'de ayın futbolcusu seçildi - Futbol Haberleri

        Hakan Çalhanoğlu, Inter'de ayın futbolcusu seçildi

        Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, formasını giydiği Inter'de kasım ayının futbolcusu seçildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 19:26 Güncelleme: 05.12.2024 - 19:26
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        Inter'de ayın oyuncusu Hakan Çalhanoğlu!
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        Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya ekibi Inter'de kasım ayının oyuncusu seçildi.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre taraftarların oylarıyla belirlenen Inter'de ayın oyuncusu, kasımda Hakan Çalhanoğlu oldu.

        Milli oyuncu, kasım ayı boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ve Leipzig, İtalya liginde ise Venezia ve Napoli maçlarında görev aldı.

        Arsenal karşılaşmasında penaltıdan rakip fileleri havalandıran Hakan Çalhanoğlu, Napoli'ye karşı ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla takımına beraberliği getiren golü attı.

        Bu sezon Inter formasıyla 13 maçta görev yapan Hakan, 4 gol kaydetti.

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