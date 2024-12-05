Hakan Çalhanoğlu, Inter'de ayın futbolcusu seçildi

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya ekibi Inter'de kasım ayının oyuncusu seçildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre taraftarların oylarıyla belirlenen Inter'de ayın oyuncusu, kasımda Hakan Çalhanoğlu oldu.

Milli oyuncu, kasım ayı boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ve Leipzig, İtalya liginde ise Venezia ve Napoli maçlarında görev aldı.