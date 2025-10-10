Hakan Çalhanoğlu'nun A Milli Takım'la 100. maçına çıkacak
A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, ay-yıldızlı formayla 100. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Yıldız isim, Bulgaristan mücadelesinde süre aldığı takdirde A Milli Takım tarihinde 'dalya' diyen 6. futbolcu olacak.
A Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan karşısında forma giymesi durumunda A Milli Futbol Takımı'nda 100. maçına çıkacak.
Ay-yıldızlıların 6 Eylül 2013 tarihinde Andorra ile oynadığı 2014 Dünya Kupası grup eleme müsabakasında ilk kez milli formayı giyen Çalhanoğlu, geride kalan 99 karşılaşmada da 21 kez rakip fileleri havalandırdı.
100 MAÇA ÇIKAN 6. MİLLİ FUTBOLCU OLACAK
31 yaşındaki futbolcu, görev alırsa A Milli Takımı'nda 100 maç oynayan 6. futbolcu olacak.
Hakan Çalhanoğlu, A Milli Futbol Takımı kariyerinde 2016, 2020 ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer aldı.