Milan ile sözleşmesi sona eren Hakan Çalhanoğlu bir başka Milano ekibi İnter ile anlaşmaya vardığını ve salı günü sözleşme imzalayacağını açıklamıştı. 27 yaşındaki milli futbolcu resmi sözleşme öncesi sağlık kontrolünden geçmek için bugün Milano'daki kliniğe gitti. Sağlık kontrolünün ardından Hakan'ın 3+1 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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