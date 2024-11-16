Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Hakan Çalhanoğlu, Tugay Kerimoğlu'nu geride bıraktı! - Futbol Haberleri

        Hakan Çalhanoğlu, Tugay Kerimoğlu'nu geride bıraktı!

        UEFA Uluslar Ligi'nde Galler'i ağırlayan A Milli Futbol Takımımız'da Hakan Çalhanoğlu, ay-yıldızlı formayı 95. kez giydi ve en çok giyen 6. futbolcu konumuna yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2024 - 21:35 Güncelleme: 16.11.2024 - 22:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakan, Tugay Kerimoğlu'nu geçti!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye - Galler karşılaşmasında 95. A Milli maçına çıkan Hakan Çalhanoğlu, Tugay Kerimoğlu'nu geride bıraktı.

        A Milli Takım'da 94 maça çıkan Tugay Kerimoğlu'nu geçerek A Milli Takım'daki 95. maçına çıkan Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takımımızın formasını en çok giyen 6. futbolcu konumuna yükseldi.

        TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye - Galler karşılaşmasında 95'inci A Millî maçına çıkan kaptanımız Hakan Çalhanoğlu, Tugay Kerimoğlu'nu geride bırakarak A Millî Takımımızın formasını en çok giyen 6. futbolcu konumuna yükseldi." ifadeleri kullanıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Liderlik son maça kaldı!
        Liderlik son maça kaldı!
        İspanyol hakemden skandal karar!
        İspanyol hakemden skandal karar!
        'Bitkisel hayatta gibiydik'
        'Bitkisel hayatta gibiydik'
        İsrail'den Gazze'deki çarşıya saldırı
        İsrail'den Gazze'deki çarşıya saldırı
        Soğuk ve yağışlı hava ne kadar sürecek? Bölge bölge son durum
        Soğuk ve yağışlı hava ne kadar sürecek? Bölge bölge son durum
        Ankara'da toprak kayması! 10 katlı bina tahliye edildi
        Ankara'da toprak kayması! 10 katlı bina tahliye edildi
        HIV nedeniyle ölen 13 yaşındaki A.K. ile ilgili açıklama
        HIV nedeniyle ölen 13 yaşındaki A.K. ile ilgili açıklama
        Kızılay'dan kan bağışı ve HIV iddialarına ilişkin açıklama
        Kızılay'dan kan bağışı ve HIV iddialarına ilişkin açıklama
        FIFA'dan 32 takımlı dev turnuva!
        FIFA'dan 32 takımlı dev turnuva!
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        İtalya'da 'aşırı turizme' karşı yeni sınırlamalar
        İtalya'da 'aşırı turizme' karşı yeni sınırlamalar
        2 çocuk annesine 20 bıçak darbesi!
        2 çocuk annesine 20 bıçak darbesi!
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler
        Doğada kendiliğinden yetişiyor... Yağı 400 lira!
        Doğada kendiliğinden yetişiyor... Yağı 400 lira!
        "Fiyat istikrarı sabır ve kararlılık gerektiriyor"
        "Fiyat istikrarı sabır ve kararlılık gerektiriyor"
        Ormana, dünyanın en iyi turizm köyü seçildi
        Ormana, dünyanın en iyi turizm köyü seçildi
        Deniz bisikletiyle gezmek istemişti! Çok büyük acı!
        Deniz bisikletiyle gezmek istemişti! Çok büyük acı!
        Tyson maçı kaybetti, serveti kazandı!
        Tyson maçı kaybetti, serveti kazandı!
        Narın sağlık üzerindeki güçlü etkileri!
        Narın sağlık üzerindeki güçlü etkileri!
        Gündem oldu
        Gündem oldu