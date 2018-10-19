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Diyecek bir şey de bulamıyorum. Hem ailemize, hem ülkemize layık olabilecek bir çocuk yetiştirmek için yola çıktık. Bunun nasıl bir duygu olduğunu size anlatamam. Lila'yı gördüğümüzde ağladık. Biz ismini de koymamıştık.