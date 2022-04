Hakan Keleş, geride kalan 33 haftayı değerlendirdi

Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 33 haftayı değerlendiren GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Beşiktaş karşısında taraftarlarının desteğiyle kaybetmediklerini belirterek, 1 puan almayı başardıklarını ve 40 puan baremini yakaladıklarını söyledi.

Keleş, “Sezon başında kendimize bir hedef koyduk. Hem kulübümüzün mali yapısını hem de takım kimyasını düşünerek bir kadro kurduk. Mütevazı bir bütçeyle, oluşturduğumuz kadroyla bugünlere kadar geldik. Büyük emekler, çabalar ve fedakarlıklar var. Tabi çok çalıştık. 44 yıl sonra ilk kez yükseldiğimiz Süper Lig’de kalıcı olmak için tüm mücadelemizi veriyoruz. Bu hedefimize ulaşmaya az kaldı. İnşallah son haftalara bırakmadan bu hedefimizi gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

“İNANILMAZ BİR ATMOSFERDİ”

Beşiktaş maçındaki ambiyanstan çok etkilendiğinin de altını çizen Keleş, “Giresunspor taraftarı her zaman başkadır. Bunu her zaman hissettik. Bugüne kadar bizi asla yalnız bırakmadılar. Özellikle Beşiktaş maçındaki tribünlerin doluluğu bizleri çok sevindirdi. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Onlara galibiyeti hediye etmek isterdik ama mücadeleci oyunumuz ve aldığımız bir puanla onları en azından üzmedik. Tribünleri doldurarak bizlerin her zaman yanında olan taraftarlarımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Keleş, son olarak, cumartesi günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geleceklerini ifade ederek, “Bu ligde her maç zor. Kolay maç yok. Artık önümüzdeki maça odaklanıyoruz. Beşiktaş maçı sonra bir günlük iznin ardından çalışmalarımıza başladık. İyi bir şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah şehrimize puan ya da puanlarla döneriz. Tek çabamız budur” dedi.