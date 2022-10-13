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Hakan Keleş: Hedefimiz ilk 10

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, bu sezon lig sıralamasında ilk 10 içerisinde yer almayı hedeflediklerini söyledi

Hakan Keleş: Hedefimiz ilk 10

Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her geçen yıl üzerine koyarak ilerlediklerini dile getirdi.

Bu sezon daha fazla tecrübeye sahip olduklarını belirten Keleş, "Daha fazla puan alabilirdik ama iç sahada biraz problemler yaşadık." dedi.

Hakan Keleş, ligde tehlikeli bölgeden uzak kalmak istediklerini vurgulayarak, "Bu sezonki hedefimiz ilk 10 içerisinde olmak. Bu hedefe ulaşmak için de elimizden geleni yapıyoruz. Dediğim gibi ilk 10 içerisinde kalırsak hedefimize ulaşmış oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Geleceğin gençlerde olduğunu düşünüp kadro yapılanmasını buna göre yapıyoruz"

Keleş, bu sezon gençlere daha fazla önem verdiklerine işaret ederek, "Sezon başı planlamamızı buna göre yaptık ve gençlere ağırlık verdik. Bir de yabancı statüsü değişecek diye bekliyorduk. Gelecek yıllarda yine değişebilir, onun hazırlıklarını yaptık. Geleceğin gençlerde olduğunu düşünüp kadro yapılanmasını buna göre yapıyoruz." diye konuştu.

Kulübün geleceğini düşünerek adımlar attıklarının altını çizen Keleş, "Biraz istikrardan yanayız, oyuncularımıza şans veriyoruz. Onlar da bu şansı iyi değerlendiriyorlar, gelişim sağlıyorlar. Bu sayede Giresun'a katkı sağlıyorlar." ifadelerini kullandı.

Deplasmandaki puan kayıplarının üzüntüsü

Deplasmanlarda iyi oynayan bir takım olduklarını belirten Keleş, şunları kaydetti:

"Fatih Karagümrük ve Alanyaspor maçlarında öne geçtik ama son dakikalarda yediğimiz goller bizi biraz sıkıntıya soktu. Hedef puanlarımız onlardı, iç sahada kaybettiklerimizi orada kazanmak istiyorduk. Oyuncularımla da paylaştım, bu eksiğimizi tamamlamamız gerekiyor. Deplasmanda iyi oynuyoruz, öne de geçiyoruz ama biraz koruma psikolojisi, biraz son dakikaları oynama psikolojisi, bunları da aştığımız zaman güzel işler yapacağız inşallah."

Sezonun 10. haftasında konuk olacakları Demir Grup Sivasspor'un, ligin iyi takımlarından biri olduğuna dikkati çeken Keleş, "Son maçta galip geldiler, moralliler ama genel grafikleri çok iyi değildi. Çünkü Avrupa kupalarında da oynuyorlar, yoğun bir grafik, bizim maçtan önce de Avrupa'da oynayacaklar. İnşallah istediklerimizi sahaya yansıtırız. Rakibimizi iyi analiz ettik, iç saha mağlubiyetini unutturmak ve buradan üç puan almak en büyük hedefimiz." diyerek sözlerini tamamladı.

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