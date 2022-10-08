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Hakan Keleş: "Ofsayt çizgisinin biraz hatalı olduğunu görüyorum"

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş'ten ofsayt pozisyonuna eleştiri geldi

Hakan Keleş:

Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, Beşiktaş'ın güçlü bir ekip olduğunu söyledi.

Kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade eden Hakan Keleş, "Ama kazanacak da bir futbol oynadığımızı düşünmüyorum. Özellikle ilk yarı kötü bir oyun sergiledik. Bunun da biraz zeminden kaynaklandığını düşünüyorum. Rakip de çok zeminden şikayet etti. Biz daha iyi pas yapan bir takımız. Pas hataları biraz problem yarattı. Geriden oyun kurarken zorluklar çektik. Rakibin ön baskıları da bizi biraz zorladı. Onun için ilk yarı sorunlar yaşadık." dedi.

Keleş, ikinci yarı biraz daha derli toplu oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Daha istekli, arzulu ve coşkuluyduk. Attığımız bir gol ofsayt gerekçesiyle verilmedi, çizginin biraz hatalı olduğunu görüyorum. İnanacağız, güveneceğiz. Berabere kalsaydık bizim için moral olacaktı. Kazanacak bir oyun sergilemedik. Biz daha iyi şeyler yapacağız. Taraftarımızı üzdüğümüz için üzgünüz. Berabere bitirebileceğimiz bir maçtı." şeklinde konuştu.

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