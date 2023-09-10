Hakan Sabancı aşka geldi! Hande Erçel ile fotoğrafına beğeni yağdı!
Bir süredir ekranlardan uzak olan ve şimdilerde Burak Deniz ile başrolü paylaştığı yeni projesiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın aşkı dolu dizgin devam ediyor. Sabancı son olarak katıldığı düğünden, sevgilisiyle verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.
Bir süredir Hande Erçel ile aşk yaşayan sosyete hayatının tanınan ismi Hakan Sabancı, katıldığı bir düğünden sevgilisiyle çekildiği pozunu sevenlerinin beğenisine sundu. Ünlü çifte övgü yağdı.
Aşk Laftan Anlamaz dizisindeki rol arkadaşı Burak Deniz ile yeni bir projede daha bir araya gelen Hande Erçel'in aşk hayatı da dolu dizgin devam ediyor. Ünlü oyuncu sevgilisi Hakan Sabancı ile fotoğraflarını yayınlamaktan çekinmiyor.
Bu sefer Hakan Sabancı cephesinden beklenmedik bir hamle geldi. Sabancı, sevgilisi Hande Erçel ile katıldığı düğünden çekildiği aşk dolu pozunu, Instagram hesabının hikaye bölümünden takipçileriyle paylaştı.
Aşkları dolu dizgin devam eden Hakan Sabancı ve Hande Erçel bu yaz sık sık yurt dışına gitmiş ve lüks tatiller yapmışlardı. Dikkat çeken çiftin her gönderisi magazin gündeminde konuşulmaya devam ediyor.
İşte Hakan Sabancı'nın sosyal medya hesabında yayınladığı poz...